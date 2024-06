Amenzi de până la 50.000 de lei din cauza sistemului ReturoSGR, poți sesiza Garda de Mediu. Ce se întâmplă dacă nu primești garanția la sticlele returnate

În contextul actual al protecției mediului și al reciclării, Sistemul de Garanție-Returnare (ReturoSGR) joacă un rol esențial în gestionarea deșeurilor de ambalaje în România.

Operatorii economici care refuză să returneze garanția pentru ambalaje pot fi sancționați cu amenzi de până la 50.000 de lei. Aceste sancțiuni sunt menite să asigure conformitatea și să protejeze drepturile consumatorilor.

Importanța Sistemului de Garanție-Returnare

Sistemul ReturoSGR a fost implementat pentru a reduce deșeurile și a încuraja reciclarea ambalajelor de băuturi. Acest sistem permite consumatorilor să returneze sticle și doze pentru a primi o garanție financiară. Cu toate acestea, nu toți operatorii economici respectă această obligație, ceea ce a dus la necesitatea unor măsuri punitive stricte.

Amenzi severe pentru neconformitate

Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a declarat că operatorii economici care nu returnează garanția ambalajelor vor fi sancționați cu amenzi ce pot ajunge până la 50.000 de lei.

„Oamenii trebuie să cunoască faptul că au acest drept, de a li se rambursa garanţia şi, în momentul în care sunt refuzaţi de către comercianţi în ceea ce priveşte rambursarea acestei garanţii, pot sesiza Garda de Mediu în scris sau telefonic ori pe pagina de Facebook a comisariatelor Gărzii de Mediu. Cuantumul sancţiunii pentru astfel de situaţii este de până la 50.000 lei.

Eu am transmis colegilor mei că astfel de situaţii trebuie tratate cu toată fermitatea, pentru a descuraja un astfel de comportament în viitor. Oamenii, dacă sunt refuzaţi o dată, de două sau trei ori s-ar putea să arunce ambalajele pur şi simplu, aşa cum se întâmpla înainte, la pubelă, înţelegând că sunt păgubiţi cu cei 50 de bani. Astfel, acele PET-uri, în loc să ajungă în fabricile de reciclare, vor ajunge, în cel mai bun caz, pe gropile de gunoi”, a menţionat Mircea Fechet, transmite Agerpres.

Procedura de sesizare a Gărzii de Mediu

Consumatorii care se confruntă cu refuzul de a li se returna garanția pot sesiza Garda de Mediu. Sesizările pot fi făcute în scris, telefonic sau prin intermediul rețelelor sociale ale comisariatelor regionale. Aceasta oferă consumatorilor un mijloc de a-și exercita drepturile și de a asigura respectarea legislației de către comercianți.

Într-un interviu recent, Mircea Fechet a subliniat importanța conformității operatorilor economici cu regulile de returnare a garanției: „Fiecare refuz de returnare a garanției nu doar încalcă legea, dar subminează și eforturile noastre de a proteja mediul. Aplicarea de sancțiuni dure este necesară pentru a descuraja astfel de comportamente.”

„În ultimele săptămâni, am călătorit foarte mult, cu precădere în judeţul Bacău, şi am vizitat foarte multe magazine, mai ales din mediul rural. Am constatat că, dincolo de lipsa de informare şi bună credinţă a unor astfel de comercianţi, sunt foarte multe situaţii în care magazinul refuză să plătească garanţia cetăţenilor”, a adăugat şeful de la Mediu.

Impactul asupra mediului și comunităților

Neîndeplinirea obligațiilor de returnare a garanției poate avea consecințe negative asupra mediului și poate afecta încrederea consumatorilor în sistemul de reciclare. În special în comunitățile rurale, unde opțiunile comerciale sunt limitate, refuzul de returnare a garanției poate duce la abandonarea deșeurilor în natură și la poluare.

Sistemul ReturoSGR este crucial pentru atingerea obiectivelor de reciclare și pentru protejarea mediului în România. Este esențial ca operatorii economici să respecte obligațiile legale de returnare a garanției, iar consumatorii să fie informați și să folosească dreptul de a sesiza Garda de Mediu în caz de nereguli. Aplicarea sancțiunilor adecvate și educarea publicului sunt pași importanți pentru succesul acestui program și pentru dezvoltarea durabilă a țării.