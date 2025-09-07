Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
07 sept. 2025 | 11:51
de Filon Stan

Un bărbat a murit carbonizat după ce mașina sa a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Ce se știe despre victimă

Social
Un accident cumplit s-a produs duminică dimineață, 7 septembrie, în sensul giratoriu de la pasajul Berceni, județul Ilfov, în urma căruia un șofer a murit carbonizat în propria sa mașină.

Șofer mort în accident, după ce mașina sa a căzut de pe pasajul Berceni

Un autoturism care circula pe Centura Capitalei dinspre Popești către Domnești a lovit parapetul, a rupt bariera și s-a prăbușit de pe pasarelă direct pe calea ferată. Impactul a fost devastator, iar mașina a fost cuprinsă imediat de flăcări. Șoferul, un bărbat de 40 de ani, a murit carbonizat.

Polițiștii din Popești-Leordeni au fost alertați la ora 07:51 printr-un apel la 112. Echipajele ISU au intervenit rapid și au stins incendiul, însă victima nu a mai putut fi salvată. Oamenii legii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele în care a avut loc accidentul rutier.

Bărbatul a ars de viu

Potrivit unor surse apropiate anchetei, una dintre ipotezele luate în calcul este cea a sinuciderii. Bărbatul avea un copil dintr-o relație anterioară, iar actuala legătură sentimentală era descrisă ca fiind „tumultuoasă”. Problemele în dragoste ar putea fi motivul gestului extrem, însă anchetatorii nu au confirmat încă oficial această variantă.

Pasajul Berceni, un giratoriu suspendat peste Centura Capitalei, a fost inaugurat în iunie 2023 și este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din sudul Bucureștiului.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
