Un bărbat a intrat în comă după ce a fost scăpat de pe targă. Pacientul ar fi tatăl managerului spitalului unde lucrează ambulanțierul

Un incident grav a avut loc vineri seara, 24 octombrie, la Spitalul Municipal Câmpina, unde un bărbat de 85 de ani a ajuns în comă după ce a fost scăpat de pe targă în timpul transportului. Potrivit surselor medicale, pacientul ar fi tatăl managerului unității medicale, iar starea sa de sănătate s-a agravat imediat după accident.

Cum s-a produs incidentul

Bătrânul se afla inițial la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, la secția de ortopedie, după un accident rutier minor. Pentru recuperare, urma să fie transferat la Spitalul Municipal din Câmpina.

În momentul în care era urcat pe rampă în autospeciala ambulanței, targa s-a dezechilibrat, provocând căderea pacientului. Acesta a suferit multiple traumatisme, iar după preluarea de urgență la secția de terapie intensivă, a intrat în comă.

Medicii au intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor, iar pacientul a rămas internat la terapie intensivă, fiind monitorizat atent. Incidentul a atras atenția poliției, care a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu.

Cine răspunde pentru accident

Potrivit reprezentanților Poliției, ancheta este în desfășurare.

”În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu”, a transmis IJP Prahova.

Ambulanțierul implicat în incident are 49 de ani și lucrează la Spitalul Municipal Câmpina. Din primele verificări reiese că echipamentele medicale folosite în momentul transferului erau funcționale, însă neglijența sau o manevră greșită ar fi cauzat dezechilibrul targei. De asemenea, se analizează dacă procedurile de siguranță au fost respectate integral în timpul transportului pacientului.

Care sunt consecințele pentru pacient și familie

Bătrânul de 85 de ani continuă să fie internat la terapie intensivă, iar starea sa rămâne gravă. Familia și personalul medical urmăresc îndeaproape evoluția pacientului, în timp ce autoritățile efectuează cercetările necesare pentru stabilirea răspunderii.

Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul pacienților și al personalului din spitale, evidențiind importanța respectării stricte a procedurilor de siguranță la transportul persoanelor vârstnice sau cu probleme de mobilitate.

Se așteaptă concluziile anchetei pentru a se stabili responsabilitățile exacte ale personalului medical implicat și măsurile care vor fi luate pentru prevenirea unor astfel de incidente în viitor.