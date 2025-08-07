Doi adolescenți de 17 ani, internați la terapie intensivă după ce au mâncat un sendviș cu broccoli într-o stațiune

Doi tineri de 17 ani sunt internați în secția de terapie intensivă a spitalului din Cosenza, Italia, în urma unei posibile intoxicații cu botulism.

Potrivit primelor informații, cei doi au început să se simtă rău după ce au consumat un sendviș cu broccoli cumpărat de la un vânzător ambulant din Diamente, o stațiune turistică aflată pe litoralul tirrenic al provinciei Cosenza.

Simptome alarmante și intervenție de urgență

Deocamdată nu există o confirmare oficială privind intoxicația cu botulism, însă medicii au activat protocoalele standard pentru astfel de cazuri, pe baza informațiilor furnizate de familie.

Cei doi adolescenți au acuzat vedere încețoșată și vărsături la scurt timp după ce au mâncat sendvișul. Au fost transportați de urgență la camera de gardă a spitalului din Cosenza, iar apoi au fost internați în terapie intensivă, unde echipa medicală le monitorizează atent starea de sănătate.

Personalul medical așteaptă acum rezultatele analizelor de laborator pentru a determina cu exactitate cauza intoxicației.

Ce este botulismul și de ce e periculos

Botulismul este o formă rară, dar extrem de gravă, de intoxicație alimentară provocată de o toxină neuroparalizantă produsă de bacteria Clostridium botulinum. Această bacterie se dezvoltă în medii lipsite de oxigen, cum sunt conservele de casă, alimentele păstrate în ulei sau produsele gătite și depozitate incorect.

Toxina botulinică este una dintre cele mai puternice substanțe toxice cunoscute în lume: o cantitate infimă poate afecta sistemul nervos în doar câteva ore.

Contaminarea alimentelor poate avea loc atunci când alimentele nu sunt preparate termic corespunzător sau sunt păstrate în condiții care permit dezvoltarea bacteriei.

Odată ingerată, toxina atacă sistemul nervos central, provocând simptome precum vedere încețoșată, dificultăți de vorbire și înghițire, slăbiciune musculară, greață, vărsături și, în cazuri grave, paralizie respiratorie.

Fără tratament medical imediat, botulismul poate duce la deces în decurs de câteva ore sau zile. Rata mortalității poate ajunge la 60–70% dacă nu se administrează antitoxina botulinică, singurul antidot eficient. De aceea, recunoașterea rapidă a simptomelor și internarea de urgență într-o unitate medicală cu terapie intensivă sunt esențiale pentru salvarea pacientului.

La ce să fii atent înainte de a consuma un produs alimentar

Pentru a evita riscurile de intoxicație alimentară, inclusiv botulismul, este esențial să verifici cu atenție orice produs înainte de consum. Evită alimentele care prezintă miros înțepător, modificări de culoare sau textură, dar și conservele care au capacul umflat sau deformări vizibile – acestea pot indica dezvoltarea de bacterii în interior.

Dacă cumperi mâncare gata preparată de la comercianți ambulanți, asigură-te că este ținută la temperaturi corecte, acoperită și preparată în condiții igienice.

În cazul produselor ambalate, verifică întotdeauna termenul de valabilitate și integritatea ambalajului. Orice produs cu ambalaj deteriorat, scurgeri sau urme suspecte trebuie evitat, chiar dacă pare în regulă la prima vedere.