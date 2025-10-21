Un avion ar fi fost lovit de un obiect misterios în plin zbor. Ce se bănuiește a fi?

Autoritățile americane investighează un incident neobișnuit petrecut la mare altitudine, în care un avion al companiei United Airlines a fost lovit în parbriz de un obiect necunoscut în timpul unui zbor între Denver și Los Angeles.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a confirmat că analizează cazul și colectează date radar, meteorologice și de zbor pentru a determina natura impactului.

Potrivit comunicatului oficial, geamul afectat va fi trimis la laboratoarele NTSB pentru examinare. Incidentul a avut loc joi, iar avionul, un Boeing 737 MAX, a fost nevoită să aterizeze de urgență pe aeroportul internațional din Salt Lake City, Utah, scrie ArsTechnica.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale se observă o fisură semnificativă în una dintre cele două ferestre frontale ale cockpitului și urme de tăieturi pe brațul unuia dintre piloți, provocate probabil de fragmente minuscule de sticlă.

Ipoteze privind originea obiectului

Deși comandantul aeronavei ar fi descris obiectul ca fiind „de origine spațială”, această informație nu a fost confirmată oficial.

La altitudinea de peste 10.000 de metri la care zbura avionul, aproximativ 36.000 de picioare, șansele ca impactul să fi fost cauzat de o pasăre sunt extrem de reduse, întrucât foarte puține specii pot atinge asemenea înălțimi. Cea mai probabilă dintre acestea, vulturul lui Rüppell, trăiește în Africa, departe de zona incidentului.

Specialiștii iau în calcul și alte posibilități, precum resturi de baloane meteorologice, bucăți de gheață de la furtuni aflate la altitudine mare sau chiar fragmente de meteoriți ori de deșeuri spațiale care au traversat atmosfera.

Analizele de laborator vor stabili cauza exactă

Imaginile disponibile arată că impactul s-a produs în partea superioară dreaptă a ferestrei, provocând deteriorarea parțială a ramei metalice, dar fără a compromite etanșeitatea cabinei.

Datorită structurii stratificate a geamurilor de avion, cu mai multe straturi de sticlă laminată, fereastra nu s-a spart complet, iar presiunea din cockpit s-a menținut stabilă.

Experții NTSB afirmă că doar o analiză detaliată a compoziției sticlei și a urmelor lăsate de obiect ar putea determina dacă este vorba de un fragment provenit din spațiu sau de alt tip de material.

Statisticile arată că aproximativ 17.000 de meteoriți ajung anual pe Pământ, un număr de zece ori mai mare decât cantitatea de deșeuri spațiale care supraviețuiesc reintrării în atmosferă.

Deocamdată, originea exactă a obiectului rămâne necunoscută, iar autoritățile americane continuă investigațiile pentru a stabili dacă incidentul are legătură cu fenomene naturale sau cu activități umane la mare altitudine.