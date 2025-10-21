Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 13:36
de Iulia Kelt

Un avion ar fi fost lovit de un obiect misterios în plin zbor. Ce se bănuiește a fi?

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Un avion ar fi fost lovit de un obiect misterios în plin zbor. Ce se bănuiește a fi?
Un avion a lovit un obiect misterios / Foto: Colaj Playtech realizat cu AI

Autoritățile americane investighează un incident neobișnuit petrecut la mare altitudine, în care un avion al companiei United Airlines a fost lovit în parbriz de un obiect necunoscut în timpul unui zbor între Denver și Los Angeles.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a confirmat că analizează cazul și colectează date radar, meteorologice și de zbor pentru a determina natura impactului.

Potrivit comunicatului oficial, geamul afectat va fi trimis la laboratoarele NTSB pentru examinare. Incidentul a avut loc joi, iar avionul, un Boeing 737 MAX, a fost nevoită să aterizeze de urgență pe aeroportul internațional din Salt Lake City, Utah, scrie ArsTechnica.

Vezi și:
Tragedie evitată la limită în Buzău. Un avion a aterizat de urgență pe iarbă la Baza Aeriană „Aurel Vlaicu” Boboc. MApN, reacție abia la două zile după incident
Ce se întâmplă când nu pui telefonul pe modul „avion” în timpul zborului? Explicaţia unui pilot

În imaginile distribuite pe rețelele sociale se observă o fisură semnificativă în una dintre cele două ferestre frontale ale cockpitului și urme de tăieturi pe brațul unuia dintre piloți, provocate probabil de fragmente minuscule de sticlă.

Ipoteze privind originea obiectului

Deși comandantul aeronavei ar fi descris obiectul ca fiind „de origine spațială”, această informație nu a fost confirmată oficial.

La altitudinea de peste 10.000 de metri la care zbura avionul, aproximativ 36.000 de picioare, șansele ca impactul să fi fost cauzat de o pasăre sunt extrem de reduse, întrucât foarte puține specii pot atinge asemenea înălțimi. Cea mai probabilă dintre acestea, vulturul lui Rüppell, trăiește în Africa, departe de zona incidentului.

Specialiștii iau în calcul și alte posibilități, precum resturi de baloane meteorologice, bucăți de gheață de la furtuni aflate la altitudine mare sau chiar fragmente de meteoriți ori de deșeuri spațiale care au traversat atmosfera.

Analizele de laborator vor stabili cauza exactă

Imaginile disponibile arată că impactul s-a produs în partea superioară dreaptă a ferestrei, provocând deteriorarea parțială a ramei metalice, dar fără a compromite etanșeitatea cabinei.

Datorită structurii stratificate a geamurilor de avion, cu mai multe straturi de sticlă laminată, fereastra nu s-a spart complet, iar presiunea din cockpit s-a menținut stabilă.

Experții NTSB afirmă că doar o analiză detaliată a compoziției sticlei și a urmelor lăsate de obiect ar putea determina dacă este vorba de un fragment provenit din spațiu sau de alt tip de material.

Statisticile arată că aproximativ 17.000 de meteoriți ajung anual pe Pământ, un număr de zece ori mai mare decât cantitatea de deșeuri spațiale care supraviețuiesc reintrării în atmosferă.

Deocamdată, originea exactă a obiectului rămâne necunoscută, iar autoritățile americane continuă investigațiile pentru a stabili dacă incidentul are legătură cu fenomene naturale sau cu activități umane la mare altitudine.

Record istoric de frig în România: temperatura a coborât la un nivel nemaiatins din 1949
Recomandări
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
Andreea Marin, între eleganță și nopți nedormite la gala „Nu există nu se poate”. Violeta nu i-a fost alături anul acesta: „Dar vine”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Andreea Marin, între eleganță și nopți nedormite la gala „Nu există nu se poate”. Violeta nu i-a fost alături anul acesta: „Dar vine”. EXCLUSIV
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
O anomalie gravitațională misterioasă descoperită deasupra Oceanului Atlantic ar putea dezvălui mișcări ascunse în interiorul Pământului. Cum ne afectează, conform cercetătorilor
O anomalie gravitațională misterioasă descoperită deasupra Oceanului Atlantic ar putea dezvălui mișcări ascunse în interiorul Pământului. Cum ne afectează, conform cercetătorilor
Judecătorii au decis: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
Judecătorii au decis: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile
Incendiu puternic la o școală din Timiș. Zeci de elevi și profesori, evacuați în siguranță
Incendiu puternic la o școală din Timiș. Zeci de elevi și profesori, evacuați în siguranță
Cum a fost primit Nicolas Sarkozy de deținuți în prima zi de închisoare. Fostul președinte a cerut să fie eliberat
Cum a fost primit Nicolas Sarkozy de deținuți în prima zi de închisoare. Fostul președinte a cerut să fie eliberat
SRI a dejucat un sabotaj rusesc în România. Explozibili ascunși în căști audio și piese auto
SRI a dejucat un sabotaj rusesc în România. Explozibili ascunși în căști audio și piese auto
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...