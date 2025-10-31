Un angajat Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei de revizie, arestaţi preventiv în cazul exploziei din Rahova. Cum se apără cei trei

Un angajat al Distrigaz și doi salariați ai firmei Amproperty Construct SRL din București au fost reținuți de procurori în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova. Cei trei sunt acuzați de distrugere din culpă, faptă care poate fi pedepsită cu până la 12 ani de închisoare, iar ancheta vizează și responsabilitatea companiilor implicate.

Ce spun anchetatorii și cum s-au apărat cei trei

Anchetatorii îi acuză pe angajații firmei autorizate ANRE că nu au localizat defecțiunea la rețeaua de gaze și au părăsit zona fără a extinde cercetările.

De asemenea, atât Distrigaz Sud, cât și firma privată Amproperty Construct SRL au fost puse sub acuzare în cadrul anchetei. Firma privată a primit interdicția de a-și mai desfășura activitatea timp de 60 de zile. Joi, 30 octombrie, cei trei bărbați au stat mai bine de patru ore în starea de judecată și au oferit explicații privind incidentul.

În fața judecătorului, conform unor surse judiciare, aceștia au declarat că la momentul sosirii la bloc ar fi simțit miros de fum și nu de gaz. După ședință, au fost lăsați să plece acasă, pentru că le-a expirat mandatul de reținere de 24 de ore, relatează observatornews.ro.

Ce riscă cei trei angajați

Cei trei suspecți sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, faptă conform legislației în vigoare pedepsită cu până la 12 ani de închisoare.

”Vorbind despre responsabilitățile lor, aceștia trebuie să fie conștienți că neglijența poate avea consecințe grave, iar legea prevede sancțiuni severe”, spun surse judiciare.

Decizia instanței privind plasarea lor în arest preventiv urma să fie anunțată în ziua următoare audierilor. În cazul în care vor fi trimiși în arest, cei trei trebuie să se prezinte la poliție și să se predea autorităților competente.

Ce măsuri au fost luate împotriva companiilor

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, Poliția Română și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au desfășurat percheziții și cercetări la fața locului.

Dosarul penal se află în faza de cercetări ”in rem”, iar firmele implicate sunt investigate pentru responsabilitatea în producerea dezastrului. Amproperty Construct SRL, firma care a verificat branșamentul de gaze, a primit interdicția de a-și mai desfășura activitatea timp de 60 de zile, iar ancheta continuă pentru a stabili toate împrejurările în care a avut loc tragedia.

Autoritățile fac demersuri pentru a preveni astfel de accidente și pentru a verifica respectarea normelor de siguranță în rețelele de gaze din întreaga țară.