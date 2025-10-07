Ultima ora
07 oct. 2025 | 15:05
de Cristian Cojocaru

Un adolescent de 16 ani renunță la școală și strânge 1 milion de dolari cu ajutorul AI. Cum a convins investitorii proiectul său și ce promite Beem
La 16 ani, Toby obține 1 milion de dolari pentru Beem, platforma sa de inteligență artificială. (Foto: CNN)

La doar 16 ani, Toby Brown a reușit ceea ce pentru mulți fondatori rămâne un obiectiv îndepărtat: a strâns 1 milion de dolari pentru proiectul său de inteligență artificială, Beem. Decizia lui a fost radicală — a renunțat la școală înainte de examene —, dar a fost dublată de un plan clar: să transforme curiozitatea de-o viață pentru tehnologie într-un produs care să schimbe felul în care interacționăm cu dispozitivele. Potrivit relatării sale pentru Business Insider, școala i-a oferit sprijin, iar verificările publicației confirmă finanțarea, situația școlară și statutul de viză.

Din copilărie, Toby a urmărit aceeași linie directoare: să înțeleagă „cum funcționează lucrurile”. De la sisteme de alarmă și încuietori până la programare pe un Raspberry Pi primit la 7 ani, a acumulat singur cunoștințele care i-au devenit apoi instrumente reale de construire a unui produs. Nu a excelat la note și nu i-a plăcut „procesul școlar”, dar a învățat în ritmul propriu, uneori până în zori, iar Beem s-a născut din această obsesie constantă pentru experiment.

Cum a convins un adolescent investitorii: curiozitate, iterare și un pitch adaptat

Povestea finanțării nu a început în Silicon Valley, ci pe străzile Londrei. În vara lui 2024, Toby a mers cu bicicleta la birouri din orașul natal, a explicat produsul și a făcut demo-uri firmelor locale. A urmat un tur de discuții, mai întâi în New York, apoi cu fonduri de capital de risc din San Francisco, pe Zoom. Fără un mentor care să-i structureze discursul, a aplicat ceea ce el numește o abordare „maniacală”: a iterat după fiecare întâlnire, accentuând aspectele potrivite pentru publicul din față și lăsând deoparte detaliile care nu contau.

În noiembrie 2024, a ajuns la South Park Commons, un fond fondat de foști ingineri Facebook. Energia cu care a intrat în conversație a fost remarcată, iar rezultatul a venit la scurt timp: promisiunea unei investiții de 1 milion de dolari. Momentul l-a prins acasă, cu mama și câinele familiei; vestea a fost rostită simplu — „S-a întâmplat” —, dar a schimbat complet traseul său imediat următor. Pentru un tânăr care se pregătea de examene, validarea unor investitori profesioniști a însemnat trecerea la munca full-time pe produs.

Pentru claritate, Brown nu a dezvăluit specificații tehnice detaliate despre Beem. A spus doar că este „o amalgamare” a ideilor și explorărilor sale, cu ambiția de a reduce timpul petrecut cu lucruri nedorite și de a „proteja” ceea ce vrei cu adevărat să faci. Atât atât — restul rămâne, deocamdată, promisiune și viziune, iar aceasta a fost suficientă pentru a convinge prima rundă de finanțare.

Drumul către Silicon Valley: viză o-1, mutarea la san francisco și un pariu pe termen lung

După investiție, adolescentul din Marea Britanie a decis să se mute în California. Dincolo de entuziasm, au urmat pașii birocratici: obținerea unei vize O-1 pentru persoane cu „abilități extraordinare”. A fost o perioadă de așteptare grea, care a estompat euforia rundei de finanțare, dar scrisoarea de aprobare a venit, iar Toby s-a stabilit la San Francisco. De trei luni, spune el, trăiește cea mai intensă experiență de până acum: vreme bună, mașini autonome pe străzi și o energie specifică unei zone în care tehnologia e un sport de echipă.

Renunțarea la școală n-a fost, însă, o ruptură definitivă. Deși a plecat înainte de examene, Toby vrea să demonstreze că le poate lua și planifică să se pregătească câteva săptămâni pentru sesiunea de anul viitor. Este un compromis asumat: întâi produsul, apoi diplomele, cu convingerea că validarea pieței cântărește cel puțin la fel de mult ca validarea academică, în special în stadiul timpuriu al unei companii tehnologice.

Pe vremea când era în clasele primare, actualul adolescent a primit cadou un mini-calculator Raspberry Pi, care i-a stârnit interesul pentru programare

Pe vremea când era în clasele primare, actualul adolescent a primit cadou un mini-calculator Raspberry Pi, care i-a stârnit interesul pentru programare. (Foto: The Times)

Ce promite Beem și care sunt lecțiile pentru alți tineri

În lipsa detaliilor tehnice publice, promisiunea Beem rămâne una de impact asupra modului în care oamenii interacționează cu tehnologia: mai puțin timp pierdut în sarcini mărunte și mai multă protecție a atenției pentru ceea ce contează. E o teză familiară în lumea produselor cu inteligență artificială, dar diferența se va vedea în execuție — iar aici, investiția inițială oferă benzina necesară pentru a trece de la idee la implementare.

Pentru tinerii care privesc povestea ca pe o rețetă replicabilă, Toby are un avertisment clar: „nu faceți asta” — nu copiați traseul lui, ci urmați-vă propria curiozitate. Două sfaturi apar constant: să publici progresul (el a documentat pe X, unde are circa 8.000 de urmăritori) și să fii „amăgit” în sensul bun — contagios, pozitiv, obsedat de ceea ce creezi. Este felul lui de a spune că perseverența și expunerea publică atrag comunități și, uneori, capital.

Peste toate, povestea marchează o schimbare de paradigmă pentru o generație care învață în public, construiește în ritm propriu și testează piețe globale înainte de a-și închide caietele. Un milion de dolari nu garantează succesul, dar oferă timp, spațiu și resurse. Restul depinde de ceea ce Beem va livra — iar aici, așteptarea abia începe.

