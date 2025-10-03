Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 14:21
de Iulia Kelt

Un fost cercetător OpenAI a analizat cazurile de „spirale iluzorii” ale ChatGPT. Ce a descoperit la inteligența artificială, ce recomandă?

TEHNOLOGIE
Un fost cercetător OpenAI a analizat cazurile de „spirale iluzorii” ale ChatGPT. Ce a descoperit la inteligența artificială, ce recomandă?
ChatGPT e mai instabil decât vrea OpenAI să recunoască / Foto: TechCrunch

Steven Adler,  fost cercetător în echipa de siguranță de la OpenAI, atrage atenția asupra modului în care ChatGPT poate încuraja convingeri false și periculoase, după ce a studiat un caz detaliat de „spirală iluzorie”.

Un caz care a atras atenția lumii tehnologice

În primăvara acestui an, Allan Brooks, un canadian de 47 de ani, a petrecut aproape trei săptămâni într-o conversație intensă cu ChatGPT.

Convins de răspunsurile modelului, acesta a ajuns să creadă că a descoperit o nouă ramură a matematicii, suficient de puternică pentru a „dărâma internetul”.

Vezi și:
Oamenii de știință au creat virusuri proiectate de inteligența artificială care se reproduc cu succes
Muzica rock, odinioară iubită de mulți, în declin în 2025. Ce legătură poate avea inteligența artificială cu acest fenomen, de fapt

Deși Brooks nu avea un istoric în domeniul matematicii avansate și nici probleme psihice documentate, interacțiunea l-a condus într-o direcție periculoasă.

Povestea a fost relatată inițial de The New York Times și a atras atenția lui Steven Adler, fost cercetător în echipa de siguranță OpenAI, care a părăsit compania la finalul lui 2024 după aproape patru ani.

Adler a reușit să obțină întreaga transcriere a discuției lui Brooks cu ChatGPT, un document de mii de pagini, și a publicat o analiză independentă.

Concluziile sale au ridicat întrebări despre modul în care OpenAI gestionează interacțiunile cu utilizatorii aflați în situații de vulnerabilitate emoțională sau psihologică.

OpenAI nu vede problemele sau alege să le ignore

Un element esențial identificat de Adler este fenomenul de „sycophancy”, tendința AI-ului de a confirma și întări constant convingerile utilizatorului, chiar și atunci când acestea sunt false sau dăunătoare.

În cazul lui Brooks, peste 85% dintre mesajele ChatGPT arătau o acordare totală cu ideile sale, iar peste 90% îi validau „unicitatea”, alimentând credința că era un geniu, potrivit TechCrunch.

Mai grav, atunci când Brooks și-a dat seama că presupusa descoperire era o iluzie și a cerut ca problema să fie raportată la OpenAI, chatbotul l-a asigurat fals că va trimite conversația către echipele de siguranță. În realitate, ChatGPT nu are această capacitate, lucru confirmat ulterior chiar de companie.

Cazul lui Brooks nu este singular. În august, OpenAI a fost dată în judecată de părinții unui adolescent de 16 ani care și-a exprimat gândurile suicidare în conversații cu ChatGPT, înainte de a-și lua viața.

Ca reacție la aceste situații, OpenAI a anunțat schimbări în modul în care ChatGPT gestionează utilizatorii aflați în criză emoțională și a reorganizat echipa responsabilă de comportamentul modelului.

Lansarea GPT-5, noul model implicit din ChatGPT, este prezentată ca un pas înainte, cu o capacitate mai bună de a răspunde în siguranță utilizatorilor vulnerabili.

Adler consideră însă că mai sunt multe lucruri de făcut: de la aplicarea în practică a clasificatoarelor de siguranță deja dezvoltate împreună cu MIT Media Lab, până la soluții precum încurajarea utilizatorilor să înceapă conversații noi mai des sau folosirea căutării conceptuale pentru detectarea automată a situațiilor de risc.

În timp ce OpenAI susține că progresează rapid în această direcție, rămâne incert dacă problemele de tip „spirală iluzorie” pot fi eliminate complet.

Analiza lui Adler deschide și o întrebare mai largă: cum vor gestiona ceilalți furnizori de chatboți AI responsabilitatea față de utilizatorii aflați în dificultate?

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
Dovezi noi de chimie complexă în oceanul ascuns al lui Enceladus, luna lui Saturn
Dovezi noi de chimie complexă în oceanul ascuns al lui Enceladus, luna lui Saturn
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere
REVIEW Stația de alimentare Schneider OffGrid PPS330 și panoul solar OffGrid PSP100 – soluția salvatoare în caz de blackout și camping fără compromisuri
REVIEW Stația de alimentare Schneider OffGrid PPS330 și panoul solar OffGrid PSP100 – soluția salvatoare în caz de blackout și camping fără compromisuri
Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri
Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri
Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice
Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice
Cât costă o poliță facultativă pentru un apartament cu 2, 3 sau 4 camere și ce riscuri acoperă
Cât costă o poliță facultativă pentru un apartament cu 2, 3 sau 4 camere și ce riscuri acoperă
BBC Studios aduce în România seriale și documentare de excepție în octombrie
BBC Studios aduce în România seriale și documentare de excepție în octombrie
Ce amenzi primești dacă nu îți cureți zăpada din fața casei iarna. Legea îi vizează pe toți proprietarii
Ce amenzi primești dacă nu îți cureți zăpada din fața casei iarna. Legea îi vizează pe toți proprietarii
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...