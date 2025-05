„Umflarea mașinilor”, o tendință globală care ajunge și în România. De ce este considerată periculoasă

Un nou fenomen global, cunoscut sub denumirea de „umflarea mașinilor”, atrage tot mai mult atenția specialiștilor în siguranță rutieră. Deși puțin cunoscut până acum în România, acest trend a început să devină vizibil și pe șoselele noastre: autoturismele sunt tot mai mari, mai grele și, implicit, mai greu de controlat în situații de urgență.

Raportul recent citat de surse internaționale de prestigiu arată că, în medie, mașinile vândute în Europa în ultimii ani sunt cu 100 de kilograme mai grele decât cele comercializate acum un deceniu.

Creșterea în greutate a fost influențată de două tendințe majore: expansiunea accelerată a SUV-urilor, care domină vânzările auto din Europa cu o cotă de 54% în 2023, și tranziția către autoturismele electrice, care necesită baterii mari și grele.

Specialiștii atrag atenția că greutatea în exces nu este doar o problemă estetică sau de spațiu în parcare, ci una reală de siguranță în trafic.

Vehiculele grele au nevoie de un spațiu mai mare de frânare, iar în situații limită, această diferență poate fi crucială.

Dragoș Dima, profesor la Facultatea de Autovehicule și Transporturi din Brașov, explică faptul că masa mașinii influențează direct impactul în caz de coliziune:

Liviu Moarcaș, instructor auto, subliniază și el importanța designului în protecția pietonilor:

O altă consecință directă a fenomenului de „umflare” este legată de infrastructura urbană. Mașinile moderne, în special SUV-urile de mari dimensiuni, nu mai încap în parcările concepute pentru autoturisme de până la 2,3 metri lățime.

Un șofer din București a relatat o experiență comună:

„Prima dată am vrut să intru cu fața ca să pot să mă dau jos dar, din păcate… zic s-o bag acum cu spatele dar vedeți că nu am cum s-o dau şi trebuie s-o dau acolo.”