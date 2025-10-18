„Uitați-vă la oamenii ăștia! N-au făcut scandal”. Imaginea momentului de la locul exploziei din Rahova

Ultima ora
18 oct. 2025 | 21:07
de Filon Stan

Tragedia din cartierul Rahova, unde o explozie puternică produsă într-un bloc de locuințe a ucis trei oameni și a rănit alți cincisprezece, a lăsat în urmă imagini cutremurătoare, dar și gesturi care au arătat adevăratul chip al curajului.

Imaginea curajului, în fața dezastrului din Rahova

Jurnalistul Alin Grigore a publicat pe Facebook un mesaj care a devenit viral, în care vorbește despre pompierii care au intervenit ore întregi printre dărâmături, încercând să salveze vieți. Spre deosebire de oamenii care au venit cu fel de fel de acuzații și scenarii care mai de care mai fantasmagorice, pompierii și-au făcut treaba în liniște.

„Sunt pompierii care au fost acolo, în Rahova. Obosiți, plini de praf, însetați. Au stat ore întregi printre dărâmături, căutând oameni, animale, încercând să mai salveze ce se putea.

”N-au acuzat pe nimeni”

N-au făcut scandal, n-au ținut discursuri, n-au acuzat pe nimeni. N-au comparat tragedia asta cu nimic.

Au venit, au muncit, și-au riscat viața timp de câteva ore bune, apoi s-au așezat o clipă jos. Să-și tragă sufletele.

În timp ce alții se certau pe internet și vorbeau despre cine ajută pe cine, ei erau acolo, la Rahova, printre ruine și lacrimi de disperare.

Așa arată eroismul adevărat. Nu în vorbe, nu în camere, ci în tăcerea oamenilor care fac ce trebuie, fără să ceară nimic. Doar un salariu. Și ăla nu atât pe cât ar merita”, a scris jurnalistul.

Pompierii – între tăcere și sacrificiu

Mesajul lui Alin Grigore a fost distribuit de mii de oameni în doar câteva ore, fiind perceput ca un omagiu adus pompierilor care au lucrat neîncetat pentru a găsi victimele prinse sub dărâmături.

Imaginile de la locul tragediei au arătat salvatori acoperiți de praf, epuizați, dar care nu s-au oprit nicio clipă, până ce toate  victimele au fost recuperate de sub dărâmături.

În contrast cu valul de acuzații și dispute aprinse din mediul online, pompierii au rămas în tăcere. N-au dat declarații, n-au cerut recunoaștere. Au continuat să facă ceea ce știu cel mai bine: să salveze vieți.

