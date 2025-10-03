Incendiu puternic la Mănăstirea Cozia. Pompierii intervin cu 5 autospeciale, trafic blocat pe Valea Oltului

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din județul Vâlcea, provocând o intervenție de amploare a pompierilor. Flăcările s-au manifestat violent la nivelul acoperișului, însă, din fericire, nu au fost raportate victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Intervenție de amploare pentru stingerea focului

La scurt timp după apelul de urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea a mobilizat mai multe echipaje. În teren au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălțime de la Garda de Intervenție Vâlcea, două autospeciale de la Stația Brezoi, precum și o autospecială a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Călimănești. În total, cinci autospeciale intervin pentru a limita pagubele și a împiedica propagarea flăcărilor către restul clădirilor.

Operațiunea este încă în desfășurare, pompierii concentrându-se pe lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor negative ale incendiului. Misiunea este una complexă, dat fiind faptul că structura acoperișului este din lemn, ceea ce favorizează extinderea rapidă a flăcărilor.

Trafic blocat pe Valea Oltului

Din cauza intervenției, traficul pe Drumul Național 7 – una dintre cele mai aglomerate artere din sudul țării – a fost complet oprit pe tronsonul kilometric 197-198, în zona localității Călimănești. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că circulația rutieră a fost deviată temporar pe DN 7CC, centura ocolitoare a stațiunii, pentru a permite echipajelor să acționeze în siguranță.

Se estimează că circulația normală va fi reluată după ora 10:30, însă autoritățile le recomandă șoferilor prudență și răbdare, întrucât în zonă se formează coloane de mașini.

Conform informațiilor transmise de ISU Vâlcea, incendiul a fost localizat, iar echipajele de intervenție continuă să acționeze pentru stingerea completă. Pompierii au reușit să împiedice propagarea flăcărilor la întreg ansamblul monahal, însă acoperișul chiliilor a suferit degradări serioase.

Mănăstirea Cozia, unul dintre cele mai importante monumente medievale din România, atrage anual mii de pelerini și turiști. Chiliile afectate de incendiu fac parte din ansamblul vechi al lăcașului de cult, iar autoritățile urmează să evalueze amploarea pagubelor după finalizarea intervenției. Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cauza izbucnirii incendiului, urmând ca specialiștii să efectueze cercetări după stingerea completă a focului.