Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 14:57
de Ozana Mazilu

Filmul de pe HBO Max Once Upon a Time in Hollywood, un omagiu adus epocii de aur a filmului american. Regizat de Tarantino, cu DiCaprio și Brad Pitt, merită atenția ta

ENTERTAINMENT
Filmul de pe HBO Max Once Upon a Time in Hollywood, un omagiu adus epocii de aur a filmului american. Regizat de Tarantino, cu DiCaprio și Brad Pitt, merită atenția ta
Contextul anilor ’60 și reinterpretarea istoriei

„Once upon a time in Hollywood”, filmul de pe HBO Max regizat de Quentin Tarantino, este o producție care se distinge prin modul în care reconstituie atmosfera sfârșitului anilor ’60 la Hollywood. Lansat în 2019 și recompensat cu numeroase premii, inclusiv două Oscaruri, filmul aduce în prim-plan povestea fictivă a unui actor aflat în declin și a dublurii sale, pe fundalul unor evenimente istorice marcante.

Tarantino îmbină realitatea cu ficțiunea într-un mod spectaculos, oferind un portret nostalgic, dar și critic al unei perioade de tranziție pentru cinematografia americană. Cu distribuții de excepție și o atenție rar întâlnită pentru detalii, filmul rămâne o experiență vizuală și narativă pe care merită să o explorezi.

Personaje principale și interpretări remarcabile

În centrul poveștii se află Rick Dalton, un actor de televiziune interpretat de Leonardo DiCaprio, și Cliff Booth, cascadorul său loial, jucat de Brad Pitt. Relația dintre cei doi constituie nucleul emoțional al filmului. Dalton este un artist care simte că locul său la Hollywood este pe cale să dispară, în timp ce Booth, calm și echilibrat, îl sprijină în încercarea de a-și regăsi cariera și identitatea.

Brad Pitt a fost recompensat cu Oscar pentru rolul său secundar, datorită modului natural și carismatic în care a redat figura unui om obișnuit, dar capabil de gesturi neașteptate. DiCaprio, la rândul său, a fost lăudat pentru intensitatea emoțională pe care a adus-o unui actor nesigur pe sine, prins între ambiție și frica de irelevanță. Alături de ei, Margot Robbie interpretează rolul lui Sharon Tate, simbol al inocenței și al optimismului unei generații, oferind un contrapunct sensibil și emoționant.

Fiecare interpretare este construită cu atenție la detalii, iar alăturarea dintre personaje reale și fictive creează un echilibru interesant între istorie și imaginație. Aceasta este una dintre marile reușite ale filmului: abilitatea de a transforma o poveste inventată într-o reflecție credibilă asupra unei epoci.

Un element central al filmului de pe HBO Max este modul în care surprinde sfârșitul anilor ’60, o perioadă în care Hollywood-ul trecea printr-o transformare profundă. Filmele clasice de tip western și producțiile tradiționale erau în declin, iar noile voci din cinematografie începeau să aducă stiluri și teme complet diferite. Tarantino surprinde această schimbare cu fidelitate, folosind decoruri, costume și coloana sonoră pentru a reda autentic atmosfera vremurilor.

În același timp, povestea atinge și un moment întunecat al istoriei americane: crimele comise de secta condusă de Charles Manson. Cu toate acestea, regizorul alege să ofere o variantă alternativă a realității, în care violența planificată asupra lui Sharon Tate este evitată printr-o răsturnare spectaculoasă. Această libertate creativă este specifică stilului lui Tarantino, care combină ficțiunea și realitatea pentru a genera emoții intense și reflecții asupra destinului și alegerilor.

Această abordare nu este doar un exercițiu de imaginație, ci și un mod de a reda o formă de justiție simbolică. Filmul nu neagă tragedia reală, dar oferă o perspectivă diferită, în care binele reușește să triumfe, iar inocența nu este pierdută.

De ce merită să vezi Once upon a time in Hollywood

„Once upon a time in Hollywood” nu este doar o dramă despre actori și schimbările din industria filmului, ci și o reflecție asupra prieteniei, loialității și trecerii timpului. Relația dintre Dalton și Booth este prezentată cu tandrețe și umor, reprezentând o ancoră emoțională într-o lume instabilă.

Filmul se remarcă prin estetica sa: cadre lungi, o atenție obsesivă pentru detalii și o coloană sonoră plină de piese reprezentative ale anilor ’60. Toate acestea creează o experiență imersivă, în care privitorul are impresia că trăiește efectiv în acea epocă. În plus, umorul tipic lui Tarantino și momentele de tensiune explozivă dau filmului un echilibru perfect între divertisment și reflecție.

Merită să vezi filmul de pe HBO Max nu doar pentru distribuția impresionantă și regia inconfundabilă, ci și pentru felul în care explorează o perioadă fascinantă a istoriei cinematografiei. Este o producție care vorbește atât despre trecut, cât și despre prezent, despre frica de a fi uitat și despre dorința de a rămâne relevant într-o lume aflată în continuă schimbare.

„Once upon a time in Hollywood” este mai mult decât un film, este o scrisoare de dragoste adresată epocii de aur a Hollywood-ului și, în același timp, o meditație asupra fragilității carierei și a prieteniilor adevărate. Cu emoție, nostalgie și un strop de fantezie, Tarantino reușește să creeze o poveste memorabilă, care continuă să fascineze publicul.

