UE schimbă regulile pentru Facebook, Google, X, YouTube și alți giganți tech: 5 modificări DMA care îți pot schimba internetul așa cum îl știai

Uniunea Europeană a deschis revizuirea Digital Markets Act (DMA) — setul de reguli care pune bariere abuzurilor platformelor „gatekeeper” precum Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft sau TikTok. Consultarea publică s-a încheiat, iar Comisia pregătește o evaluare completă: ce funcționează, ce nu și ce ar trebui ajustat. Pentru utilizatori, miza e concretă: de la cum cauți și instalezi aplicații, la cum sunt afișate rezultatele, ce date sunt colectate și cât de „sudate” sunt ecosistemele acestor companii.

Ce este în joc pentru consumatori

DMA a fost gândit să deschidă piețele digitale, să reducă practicile de tip „încuiere în ecosistem” și să stimuleze concurența. În practică, asta înseamnă mai multe opțiuni la îndemână (motor de căutare, browser, magazin de aplicații), mai multă transparență despre cum sunt ordonate conținuturile și o portabilitate mai ușoară a datelor, , informează Politico. Pe scurt, mai puțină „magie opacă” și mai mult control pentru tine. Revizuirea actuală nu rescrie din temelii DMA, dar poate clarifica, lărgi sau înăspri regulile acolo unde piața a găsit portițe.

5 schimbări posibile pe care le vei simți în viața de zi cu zi

Cloud și IA intră în perimetru (parțial sau total)

Până acum, pragurile de utilizatori au lăsat în afara DMA servicii cloud folosite „din spate” de milioane de aplicații. Extinderea regulilor către marile platforme de cloud (și către servicii AI cu rol de infrastructură) ar putea însemna interoperabilitate mai mare, portabilitate a datelor și costuri mai transparente pentru firmele care-ți livrează aplicațiile preferate. În timp, tu vezi servicii mai fiabile, la prețuri mai competitive. „Mai multe opțiuni la clic” în căutare și pe telefoane

Competiția cere ca opțiunile alternative să fie cu adevărat vizibile: ecrane de alegere pentru motor de căutare și browser, rezultate de căutare cu mai puțin autopreferențialism și, posibil, acces simplu la magazine de aplicații terțe. Pentru tine, asta înseamnă alegeri reale, nu doar teoretice, plus șansa de a ieși din ecosistem fără penalizări ascunse. Datele tale: mai portabile, mai controlabile

DMA deja impune portabilitatea și accesul la date, dar revizuirea poate înăspri termenii: export mai simplu, API-uri mai coerente și interdicții ferme la „împerecheri” forțate între conturi din servicii diferite. Consecința: schimbi platforma fără să-ți pierzi istoricul, listele sau preferințele — iar reclamele „te urmăresc” mai greu între servicii. „DMA 2.0” pentru căutare: mai multe date pentru rivali

Competiția pe căutare ar putea primi un impuls dacă rivalii obțin seturi de date de antrenare și telemetrie mai bogate (în limitele confidențialității). E tehnic, dar efectul e clar: motoare alternative mai bune, rezultate mai curate și mai puțin „graviton” în jurul unui singur jucător. Aplicare mai rapidă, sancțiuni mai previzibile

Marile platforme cer „negociere, nu amenzi”, în timp ce grupurile de consumatori cer aplicare fermă și accelerată. Un compromis probabil: resurse mai multe pentru anchete, termene de conformare mai scurte și ghiduri mai explicite. Rezultatul pentru tine: mai puțină incertitudine și schimbări vizibile mai repede în interfețe și opțiuni.

Ce urmează și de ce contează

Comisia Europeană e obligată legal să-și facă „temele” înaintea revizuirii statutare din 2026, iar feedback-ul primit conturează deja direcțiile: mai multă sferă de acoperire (cloud/IA), mai multă claritate procedurală și, crucial, o aplicare care se mișcă în ritmul pieței, nu după ani de litigii. Pentru utilizatori, nu se traduce într-o revoluție peste noapte, dar într-un internet ceva mai deschis, mai alegibil și mai corect.

Pe scurt: urmează o perioadă în care vei vedea mai multe ecrane de alegere, mai multă transparență și, cu puțin noroc, servicii mai bune la prețuri mai cinstite. Iar dacă folosești zilnic Facebook, Google, X sau YouTube, revizuirea DMA nu e o știre abstractă — e despre cum arată, mâine, internetul tău.