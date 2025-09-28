Bruxelles avertizează Facebook, Google, TikTok, Apple si alti giganti tech sa respecte DMA atunci cand integrează AI în servicii

Comisia Europeană transmite un mesaj clar către platformele dominante: integrarea inteligenței artificiale în căutare, rețele sociale, magazine de aplicații și alte „servicii de bază” trebuie să respecte regulile de concurență digitală din Digital Markets Act (DMA). Într-o scrisoare trimisă eurodeputaților pe 24 septembrie, executivul UE spune că „monitorizează îndeaproape” modul în care Big Tech conectează funcțiile de AI la serviciile existente și că va interveni dacă obligațiile de gatekeeper sunt eludate. Contextul vine pe fondul revizuirii oficiale a DMA, lansată în această vară cu accent explicit pe serviciile alimentate de AI.

Ce spune Comisia Europeană despre integrarea AI

Potrivit comunicărilor recente, Comisia urmărește două direcții: (1) ca integrarea AI în produse precum motoarele de căutare sau rețelele sociale să nu conducă la combinarea ilegală a datelor între servicii și (2) ca utilizatorii și companiile să poată schimba cu ușurință setările implicite ori furnizorii de servicii alternative, fără „blocaje” artificiale. Aceste principii se regăsesc deja în DMA și devin tot mai importante pe măsură ce platformele injectează rezumate și agenți AI direct în interfețele principale.

În paralel, executivul UE lucrează la orientări și coduri de practică privind transparența sistemelor de AI (etichete vizibile pentru conținut generat sau manipulat), tocmai pentru a face integrarea mai previzibilă pentru utilizatori și editori. Consultările au fost lansate la începutul lui septembrie, iar industria este invitată să contribuie.

De ce contează pentru Facebook, Google, TikTok, Apple și alții

Alphabet (Google), Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook/Instagram) și Microsoft sunt desemnate gatekeepers în temeiul DMA, ceea ce înseamnă obligații sporite atunci când adaugă funcții de AI peste serviciile existente. Printre acestea se numără interdicția de a combina date între servicii fără consimțământ, obligații de interoperabilitate, precum și garantarea posibilității de a schimba ușor aplicațiile și setările implicite.

Exemplele din piață arată miza. Google extinde „AI Overviews/AI Mode” în tot mai multe țări din Europa, inserând răspunsuri generate de AI deasupra rezultatelor clasice – o schimbare care a stârnit deja contestații antitrust din partea editorilor independenți. În același timp, Meta integrează „Meta AI” în Instagram și alte servicii și a anunțat că își antrenează modelele pe conținut public din UE, cu opțiuni de obiecție pentru utilizatori. Toate aceste integrări intră în câmpul de aplicare al regulilor DMA privind concurența și alegerea consumatorilor.

Revizuirea DMA: cum va fi „tradusă” în era AI

Din 3 iulie 2025, Comisia derulează o consultare pentru prima revizuire a DMA, invitând companii, consumatori și autorități să spună cum ar trebui ajustat cadrul pentru a susține „piețe contestabile și corecte” în contextul noilor servicii AI. Este pentru prima dată când Bruxelles cere explicit feedback despre „AI integrată” în platformele dominante, semn că enforcement-ul pe această temă se va intensifica.

În plan practic, autoritățile pot folosi deja instrumentele DMA: decizii de neconformitate, ordine de încetare și amenzi procent din cifra de afaceri globală dacă noile funcții AI încalcă regulile (de exemplu, prin auto-preferințiere sau împiedicarea schimbării setărilor implicite). Investigațiile recente anunțate pe alte teme arată că Bruxelles este dispus să aplice sancțiuni, iar integrarea AI nu va fi tratată diferit.

Impactul pentru utilizatori, editori și companii

Pentru utilizatori, mesajul-cheie este că noile straturi AI din produse populare ar trebui să vină cu transparență, opțiuni reale de dezactivare sau alegere a altor servicii și fără „capturarea” datelor peste limitele legale. Pentru editori și creatori, etichetarea conținutului generat de AI și regulile privind cum sunt preluate/rezumate materialele în interfețele marilor platforme rămân subiecte fierbinți în consultările Comisiei.

Pentru companii, riscul principal nu este adoptarea AI ca atare, ci felul în care este „plug-in”-uită în ecosisteme dominante: care date sunt folosite, ce efect are asupra traficului și a concurenților, cât de ușor poate utilizatorul să schimbe setările implicite sau să opteze pentru alternative. Exact aici Bruxelles spune că va măsura conformitatea cu DMA.

Ce urmează

În lunile următoare, Comisia va strânge feedback pe dosarele deschise (revizuirea DMA și ghidurile de transparență AI) și va calibra enforcement-ul pe cazuri concrete. Pe măsură ce Google, Meta, Apple, TikTok sau Microsoft își extind funcțiile AI în UE, orice „scurtcircuit” între inovație și regulile de piață unică va fi testat – iar precedentul creat va conta pentru întregul ecosistem digital european.

În esență, Bruxelles nu spune „nu” integrării AI, ci „da, dar în condițiile pieței corecte și ale libertății de alegere” – iar DMA este manualul după care va judeca aceste noi straturi inteligente în serviciile Big Tech.