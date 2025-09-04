Ce nu știi despre Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA) și AI Act. Cum luptă Bruxelles-ul pentru intimitate online, împotriva manipulării

Europa traversează o perioadă de schimbări majore în domeniul digital, iar legislația adoptată de Bruxelles redefinește relația dintre cetățeni, companiile Big Tech și spațiul online. Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA) și AI Act nu sunt doar texte juridice complicate, ci instrumente care încearcă să redea cetățenilor controlul asupra propriei intimități și să limiteze manipularea prin algoritmi.

Pentru prima dată după mult timp, Uniunea Europeană transmite un mesaj clar: libertatea digitală nu trebuie să fie o iluzie, iar progresul tehnologic trebuie însoțit de reguli stricte și transparente.

DMA, DSA și AI Act – trei instrumente pentru o piață digitală echitabilă

Digital Markets Act are ca obiectiv stoparea practicilor abuzive ale giganților tehnologici. Apple, de exemplu, a fost amendată pentru că a împiedicat dezvoltatorii să ofere alternative de plată în afara App Store-ului. Prin DMA, astfel de comportamente nu mai pot rămâne nepedepsite, iar consumatorii au, în sfârșit, șansa unei piețe mai echilibrate.

Digital Services Act, în schimb, abordează direct transparența platformelor sociale. Meta, TikTok și alți actori majori trebuie să explice cum funcționează algoritmii lor și să ofere utilizatorilor opțiunea de a-i dezactiva. Scopul este reducerea fenomenului de izolare în bule informaționale, unde oamenii ajung să vadă doar ce confirmă opiniile lor.

AI Act vine cu reguli stricte pentru utilizarea inteligenței artificiale. Printre cele mai importante interdicții se află supravegherea biometrică în timp real în spații publice. În plus, sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat – cele folosite în educație, justiție sau angajare – vor fi reglementate atent, pentru a preveni discriminarea și abuzurile.

Publicitatea politică și limitele libertății digitale

Un alt front deschis de Bruxelles este cel al publicității politice. Noile reglementări cer ca fiecare reclamă politică să fie etichetată clar, să fie menționate sumele plătite și sursa banilor și să fie interzisă finanțarea campaniilor din afara Uniunii Europene în perioadele electorale.

Meta a anunțat deja că va renunța la reclamele politice și sociale în UE din octombrie 2025, argumentând că regulile sunt prea restrictive. În realitate, decizia vine din faptul că platforma nu mai poate vinde intimitatea utilizatorilor prin targetare ascunsă.

Această schimbare poate aduce un plus de transparență în campaniile electorale, obligând politicienii să revină la dezbaterea publică și la presa independentă, nu la „bulele sponsorizate” create pe rețele sociale.

De ce contează aceste reguli pentru cetățeni

Unul dintre cele mai mari riscuri ale epocii digitale este pierderea autonomiei individuale. Algoritmii nu doar că filtrează realitatea, ci ajung să o creeze, modelând opinii, comportamente și chiar decizii electorale. În lipsa unor reguli, libertatea digitală devine un joc manipulat de companii care nu dau socoteală cetățenilor.

Europa, prin aceste acte legislative, încearcă să aducă echilibrul. Chiar dacă procesul este criticat pentru rigiditate sau birocrație, alternativa ar fi o lume unde deciziile nu mai aparțin indivizilor, ci unor sisteme opace și intereselor comerciale.

Concluzie – reguli pentru un viitor digital responsabil

DMA, DSA și AI Act nu garantează dispariția manipulării sau a practicilor abuzive, dar oferă cetățenilor instrumente de apărare. Într-o lume unde datele personale au devenit monedă și atenția a fost transformată în resursă economică, aceste reguli reprezintă o formă de libertate autentică.

Adevărata miză nu este doar tehnologia, ci modul în care o folosim. Iar dacă Bruxelles-ul reușește să impună aceste standarde, spațiul digital european poate deveni un model global pentru un internet mai sigur și mai echitabil.