Turist refuzat la intrarea în SUA după ce i-a fost găsită în telefon o memă cu vicepreședintele JD Vance, susțin autoritățile norvegiene

Un tânăr norvegian în vârstă de 21 de ani a fost oprit pe aeroportul Newark din Statele Unite și trimis înapoi în Norvegia, după ce ofițerii vamali i-au descoperit în telefon o imagine considerată sensibilă: un meme ironic cu actualul vicepreședinte american JD Vance. Cazul a stârnit controverse internaționale și a readus în atenție problema verificărilor stricte și a posibilelor abuzuri la frontierele americane, informează Corriere.

Un simplu meme care a declanșat un conflict diplomatic

Mads Mikkelsen, originar din Tromsø, oraș situat în nordul Norvegiei, aproape de Cercul Polar, se îndrepta spre New York pentru a-și vizita niște prieteni, înainte de a merge mai departe în Texas. La aterizarea pe aeroportul Newark, autoritățile americane l-au oprit pentru un control suplimentar. Potrivit mărturiei oferite publicației norvegiene Nordlys, tânărul a fost interogat pe teme legate de terorism și trafic de droguri, apoi dus într-o cameră de detenție unde i-au fost confiscate bunurile personale, inclusiv telefonul mobil.

Acolo, sub amenințarea unei amenzi de 5.000 de dolari sau a încarcerării, Mikkelsen a fost constrâns să ofere acces la telefonul său. În galerie, autoritățile au descoperit un meme viral din martie care îl prezenta pe JD Vance cu fața distorsionată comic, comparabilă cu cea a unui copil cu obraji exagerat de mari. În plus, au găsit și o fotografie cu el ținând o pipă de lemn — ambele imagini fiind, susține el, salvate automat dintr-o aplicație de mesagerie.

Autoritățile americane neagă legătura cu imaginea

Deși tânărul susține că a fost victima unui abuz și că imaginea era complet inofensivă, agenții americani au insistat că decizia de a-i refuza intrarea în SUA nu are legătură cu politica sau cu conținutul telefonului. Potrivit unei declarații oficiale publicate de Customs and Border Protection pe platforma X (fostul Twitter), Mikkelsen ar fi recunoscut consumul de droguri, ceea ce, conform Capitolului 212 al Immigration and Nationality Act, îl face „inadmisibil” pe teritoriul american.

Tânărul a fost ulterior testat pentru substanțe interzise, amprentat și escortat către primul zbor disponibil către Norvegia. Cazul a atras atenția presei internaționale și a provocat neliniște în rândul turiștilor europeni, pe fondul altor episoade recente în care accesul în SUA a fost refuzat unor cetățeni UE din motive controversate sau neclare.

Un climat tot mai tensionat pentru turiștii europeni

Deși incidentul este prezentat ca izolat de autoritățile americane, realitatea arată o tendință îngrijorătoare. În ultimele luni, mai mulți cetățeni europeni au semnalat refuzuri la granițele Statelor Unite, uneori fără justificări clare. Ministere de Externe din țări precum Germania au emis deja avertismente privind intensificarea controalelor și riscurile birocratice la intrarea pe teritoriul american.

Cazul lui Mads Mikkelsen ridică semne de întrebare nu doar legate de libertatea de exprimare, ci și privind limitele până la care autoritățile pot merge în ceea ce privește accesul la datele private ale pasagerilor. Deocamdată, tânărul norvegian nu a anunțat dacă intenționează să deschidă un proces împotriva autorităților americane, dar și-a exprimat public dezamăgirea: „Nu am crezut niciodată că o imagine banală îmi poate schimba radical o vacanță”.