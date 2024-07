Cine este milionarul de 39 de ani JD Vance, ”moștenitorul” lui Donald Trump. 10 lucruri despre cel care poate fi viitorul vicepreședinte al Americii

Donald Trump a surprins din nou scena politică americană anunțându-l pe JD Vance ca partener de cursă pentru alegerile din 2024. La doar 39 de ani, Vance a avut un parcurs fascinant, trecând de la un critic al fostului președinte la unul dintre cei mai fideli susținători ai săi. Dar cine este JD Vance și cum a ajuns să fie considerat „moștenitorul” lui Trump?

JD Vance, născut James Donald Bowman în Middletown, Ohio, a crescut în regiunea Rust Belt și a ales să se înroleze în Marină după liceu. În timpul serviciului militar în Irak, Vance a învățat lecții valoroase despre leadership și camaraderie. După ce și-a încheiat cariera militară, a studiat la Ohio State University și Yale Law School, unde a fost încurajat de profesoara Amy Chua să-și scrie memoriile din copilărie, rezultând o carte de succes intitulată „Hillbilly Elegy”, scrie Business Insider.

JD Vance – O carieră diversă și influențe puternice

După absolvirea facultății de drept, Vance a lucrat la un cabinet de avocatură înainte de a se alătura firmei de capital de risc Mithril Capital, susținută de miliardarul Peter Thiel. Vance a descris întâlnirea cu Thiel ca fiind unul dintre cele mai semnificative momente din viața sa. Cariera sa în domeniul financiar a continuat la firma Revolution din Washington, DC.

Publicarea „Hillbilly Elegy” în 2016 a fost un moment definitoriu pentru Vance, aducându-i recunoaștere națională. Memoriile sale au oferit o perspectivă asupra vieții clasei muncitoare albe din America, fiind văzută ca o explicație pentru ascensiunea lui Trump la președinție. Cartea a fost adaptată într-un film pe Netflix în 2020.

De la „Never Trumper” la susținător fidel

Inițial, Vance a fost un critic vocal al lui Donald Trump, autoproclamându-se un „Never Trumper” și chiar numindu-l pe fostul președinte „reprehensibil”. Cu toate acestea, pe măsură ce anii au trecut, Vance și-a schimbat atitudinea, recunoscând în Trump un lider care înțelege frustrarea multor americani. Până în 2020, Vance și-a exprimat regretul pentru poziția sa anterior critică și a început să susțină campania lui Trump.

Această schimbare de perspectivă a fost reciprocă, Trump începând să-l susțină pe Vance în ascensiunea sa politică. În 2021, Vance a intrat într-o cursă aglomerată pentru Senatul din Ohio, reușind să câștige cu sprijinul ferm al lui Trump.

Rolul său în Senat și viitorul în politica americană

În Senat, JD Vance a devenit rapid o voce influentă, servind în comisii importante precum Banking, Housing, and Urban Affairs Committee; Commerce, Science, and Transportation Committee; Joint Economic Committee; și Special Committee on Aging. Pozițiile sale politice reflectă un naționalism populist și o abordare dură asupra imigrației, alinindu-se cu viziunea lui Trump.

Vance reprezintă noul val al conservatorilor, denumit de Politico ca fiind parte a mișcării „New Right”. Această coaliție de tineri conservatori încearcă să împingă Partidul Republican către mai mult populism și conservatorism.

Familia și influențele personale

JD Vance este căsătorit cu Usha Chilukuri Vance, o avocată de succes care a lucrat pentru judecătorii Brett Kavanaugh și John Roberts. Cuplul are trei copii: Ewan, Vivek și Mirabel. Relația lor, începută la Yale Law School, a fost una de sprijin reciproc, Usha fiind descrisă de Vance drept „ghidul său spiritual” în acea perioadă.

Vance și-a sărbătorit public familia, citind pe podeaua Senatului cartea „Oh, The Places You’ll Go!” de Dr. Seuss pentru a marca aniversarea de 4 ani a fiului său Vivek. Aceste gesturi publice reflectă atât devotamentul său față de familie, cât și dorința de a se conecta cu alegătorii la un nivel personal.

Concluzie

JD Vance, cu un parcurs impresionant de la un critic al lui Trump la unul dintre cei mai fideli susținători, este un candidat puternic pentru vicepreședinția Statelor Unite. Dacă va fi ales, el nu doar că va fi unul dintre cei mai tineri vicepreședinți din istoria țării, dar va fi și bine poziționat pentru a prelua moștenirea MAGA și a continua influența lui Trump asupra politicii americane.