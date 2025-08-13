Turcia vrea să renunţe la sistemul „all-inclusive” din hoteluri, spre dezamăgirea turiştilor. Cum se vor putea bucura românii de mâncare în celebra destinaţie

Guvernul Turciei ia în calcul eliminarea sistemului „all-inclusive” din unitățile de cazare și înlocuirea acestuia cu un model „à la carte”, potrivit presei locale. O propunere oficială urmează să fie prezentată președintelui Recep Tayyip Erdoğan în termen de două luni, înainte de a fi transmisă instituțiilor competente.

Turcia ar putea renunța la sistemul „all-inclusive” în hoteluri

Decizia este motivată de datele unui raport al Fundației pentru Prevenirea Risipei Alimentare, care arată că în Turcia se irosesc anual aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, dintre care 35% sunt fructe și legume. Fenomenul contribuie, spun autoritățile, la creșterea inflației alimentare.

Ramazan Bingol, membru al Consiliului Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare, afirmă că aproape jumătate din mesele servite în actualul sistem all-inclusive ajung la gunoi:

„Această risipă alimentară este exacerbată de localurile care impun un număr fix de oaspeți. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar putea mulțumi cu un mic dejun mixt pentru două persoane, dar multe localuri impun un număr fix de oaspeți. Aduc mai multe preparate. Unele sunt luate de pe masă și nici nu sunt atinse măcar. Mâncarea pusă în farfurie, dar lăsată neatinsă, merge direct la gunoi.”

Bingol susține că, după dezbaterea raportului în Parlament, ar putea fi introduse măsuri legislative pentru reducerea risipei, inclusiv trecerea la un sistem „à la carte”, unde fiecare client comandă strict cât dorește să mănânce.

„Oamenii ar comanda cât vor să mănânce. În loc să ia totul și să nu mănânce, ar pleca de la masă cu produsele pe care le aleg și cu care își vor umple stomacul”, a explicat acesta.

Un număr fix de persoane la servire

Autoritățile ar vrea, de asemenea, să permită împărțirea porțiilor între clienți, fără ca restaurantele să poată refuza, precum și să interzică impunerea unui număr fix de persoane la servire. Dacă un local nu respectă aceste reguli, clienții ar putea sesiza Ministerul Comerțului, iar unitatea ar fi sancționată.

Raportul Consiliului atrage atenția și asupra obiceiului de a arunca resturi alimentare pe străzi pentru hrănirea animalelor fără stăpân.

„Străzile devin focare de infecție. Medicii veterinari primesc frecvent reclamații similare. În nicio țară europeană nu poți arunca mâncarea pentru a o da animalelor fără stăpân. Acest lucru perturbă echilibrul natural”, a avertizat Bingol, recomandând trimiterea resturilor direct către adăposturi.

În privința pâinii, problema este la fel de gravă: în Turcia se aruncă zilnic aproximativ 12 milioane de bucăți.

„Grâul produs aici cu mult efort, precum și munca fermierilor și brutarilor, se irosește. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să existe limite, în special în ceea ce privește pâinea servită în restaurante”, a mai spus Bingol.

Totuși, surse din industria hotelieră citate de pravda.ru susțin că, în prezent, nu există mecanisme politice sau juridice care să impună o astfel de schimbare – decizia aparține exclusiv proprietarilor de hoteluri.