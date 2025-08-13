Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 09:11
de Diana Dumitrache

Turcia vrea să renunţe la sistemul „all-inclusive” din hoteluri, spre dezamăgirea turiştilor. Cum se vor putea bucura românii de mâncare în celebra destinaţie

Vacanțe și turism
Turcia vrea să renunţe la sistemul
Turcia ar putea renunța la sistemul „all-inclusive” în hoteluri (Sursa foto: Profimedia)

Guvernul Turciei ia în calcul eliminarea sistemului „all-inclusive” din unitățile de cazare și înlocuirea acestuia cu un model „à la carte”, potrivit presei locale. O propunere oficială urmează să fie prezentată președintelui Recep Tayyip Erdoğan în termen de două luni, înainte de a fi transmisă instituțiilor competente.

Turcia ar putea renunța la sistemul „all-inclusive” în hoteluri

Decizia este motivată de datele unui raport al Fundației pentru Prevenirea Risipei Alimentare, care arată că în Turcia se irosesc anual aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, dintre care 35% sunt fructe și legume. Fenomenul contribuie, spun autoritățile, la creșterea inflației alimentare.

Ramazan Bingol, membru al Consiliului Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare, afirmă că aproape jumătate din mesele servite în actualul sistem all-inclusive ajung la gunoi:

Vezi și:
Mâncarea din aeroport, tot mai scumpă. Pasagerii se plâng de tarifele exagerate: „De banii ăștia cumperi doi pui la rotisor”
Singur la masă, dar liber: de ce românii încă ezită să îmbrățișeze solo dining-ul

„Această risipă alimentară este exacerbată de localurile care impun un număr fix de oaspeți. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar putea mulțumi cu un mic dejun mixt pentru două persoane, dar multe localuri impun un număr fix de oaspeți. Aduc mai multe preparate. Unele sunt luate de pe masă și nici nu sunt atinse măcar. Mâncarea pusă în farfurie, dar lăsată neatinsă, merge direct la gunoi.”

Bingol susține că, după dezbaterea raportului în Parlament, ar putea fi introduse măsuri legislative pentru reducerea risipei, inclusiv trecerea la un sistem „à la carte”, unde fiecare client comandă strict cât dorește să mănânce.

„Oamenii ar comanda cât vor să mănânce. În loc să ia totul și să nu mănânce, ar pleca de la masă cu produsele pe care le aleg și cu care își vor umple stomacul”, a explicat acesta.

Un număr fix de persoane la servire

Autoritățile ar vrea, de asemenea, să permită împărțirea porțiilor între clienți, fără ca restaurantele să poată refuza, precum și să interzică impunerea unui număr fix de persoane la servire. Dacă un local nu respectă aceste reguli, clienții ar putea sesiza Ministerul Comerțului, iar unitatea ar fi sancționată.

Raportul Consiliului atrage atenția și asupra obiceiului de a arunca resturi alimentare pe străzi pentru hrănirea animalelor fără stăpân.

„Străzile devin focare de infecție. Medicii veterinari primesc frecvent reclamații similare. În nicio țară europeană nu poți arunca mâncarea pentru a o da animalelor fără stăpân. Acest lucru perturbă echilibrul natural”, a avertizat Bingol, recomandând trimiterea resturilor direct către adăposturi.

În privința pâinii, problema este la fel de gravă: în Turcia se aruncă zilnic aproximativ 12 milioane de bucăți.

„Grâul produs aici cu mult efort, precum și munca fermierilor și brutarilor, se irosește. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să existe limite, în special în ceea ce privește pâinea servită în restaurante”, a mai spus Bingol.

Totuși, surse din industria hotelieră citate de pravda.ru susțin că, în prezent, nu există mecanisme politice sau juridice care să impună o astfel de schimbare – decizia aparține exclusiv proprietarilor de hoteluri.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an
Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an
Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?
Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?
Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde
Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde
Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi
Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
O româncă din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână, a tras „lozul câștigător”. Ce moștenire a primit în semn de recunoștință pentru devotamentul său
O româncă din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână, a tras „lozul câștigător”. Ce moștenire a primit în semn de recunoștință pentru devotamentul său
Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent
Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William