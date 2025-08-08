Rechini filmați aproape de mal în mai multe stațiuni din Turcia frecventate de români. Turiștii au fost evacuați din apă

Vacanțele în Turcia rămân o alegere populară pentru turiștii români, dar vara aceasta, peisajul idilic al coastelor turcești a fost umbrit de o serie de incidente neobișnuite și alarmante. În mai multe stațiuni din sudul țării, inclusiv în Bodrum și Alanya, turiștii au fost martorii unor apariții rare, dar înfricoșătoare: rechini înotând extrem de aproape de țărm.

Alerte în Bodrum, după apariția rechinilor

Ultimul incident raportat a avut loc în Bodrum, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță, frecventată anual de mii de români. Panica s-a instalat rapid atunci când salvamarii au observat prezența mai multor rechini de mari dimensiuni la doar câțiva metri de mal. Autoritățile au declanșat procedura de evacuare a turiștilor din apă, oprind imediat accesul în zonă.

Pe rețelele sociale au apărut rapid imagini filmate de pe plajă, în care se pot distinge clar siluetele prădătorilor marini deplasându-se lent în apropierea zonei unde până de curând oamenii se scăldau liniștiți. Specia rechinilor nu a fost precizată oficial, însă prezența lor atât de aproape de țărm a fost confirmată de mai mulți martori și de autorități.

Zona a fost temporar închisă, iar echipele de intervenție au început monitorizarea apelor cu drone și ambarcațiuni. După câteva ore în care nu s-au mai semnalat alte prezențe periculoase, autoritățile au permis turiștilor să revină în apă, însă cu recomandarea de a rămâne vigilenți.

Al doilea incident în acest sezon

Situația din Bodrum nu este un caz izolat. În urmă cu câteva săptămâni, o scenă similară a avut loc în stațiunea Alanya, o altă destinație favorită a turiștilor români. Acolo, plaja a fost evacuată după ce un rechin a fost observat în zona de înot. Deși nu s-au înregistrat atacuri sau victime, doar prezența acestor creaturi a fost suficientă pentru a stârni îngrijorare.

Autoritățile turce spun că, în general, rechinii care ajung în apropierea țărmului nu sunt din speciile periculoase pentru oameni. Totuși, ca măsură de precauție, orice apariție este tratată cu maximă seriozitate, mai ales în contextul numărului mare de turiști care se află în zonă în sezonul de vârf.

Deși nu s-au înregistrat incidente grave, mulți turiști au declarat că vor fi mai prudenți în următoarele zile. Familiile cu copii, în special, au fost cele mai speriate. Pentru unii, vacanța a fost întreruptă temporar de teamă, iar în cazul altora, episoadele au fost suficiente pentru a le schimba planurile.

Până în prezent, autoritățile locale au promis că vor suplimenta măsurile de siguranță și patrularea pe litoral. Rechinii rămân o prezență rară în apele turcești, dar aceste incidente recente au reamintit tuturor că natura poate fi imprevizibilă.