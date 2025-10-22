Tulcea, în stare de alertă timp de 90 de minute. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert să rămână în case

Noaptea trecută, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul atacurilor cu drone lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Alerta a durat aproximativ 90 de minute, perioadă în care autoritățile au îndemnat populația să rămână în locuințe și să se adăpostească în caz de nevoie.

De ce a fost transmis mesajul RO-Alert pentru Tulcea

În noaptea de marți, 21 octombrie, spre miercuri, 22 octombrie, în jurul orei 01:10, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Delta” Tulcea.

Alerta a fost transmisă pe fondul conflictului armat dintre Ucraina și Federația Rusă și a vizat posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în apropierea graniței.

Potrivit ISU Tulcea, măsura a avut caracter preventiv, fiind luată pentru informarea și protejarea populației. Cetățenii au fost îndrumați să respecte recomandările primite și să se adăpostească în locuri sigure, iar în caz de nevoie să solicite sprijin la numărul unic de urgență 112.

”În cursul acestei nopţi, în jurul orei 01:10, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Delta» al judeţului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-Alert, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”, a anunţat, miercuri dimineaţă, instituția.

”Teritoriul României nu este vizat de atacuri”

Reprezentanții ISU au subliniat că teritoriul României nu a fost vizat de atacuri, iar emiterea mesajului s-a făcut strict în scop preventiv, conform procedurilor naționale.

”Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional. Pe durata transmiterii mesajului RO-ALERT, care s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 90 de minute, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care au fost solicitate informaţii suplimentare privind natura avertizării”, a precizat ISU Tulcea.

Astfel, autoritățile au gestionat situația fără incidente, menținând contact permanent cu instituțiile responsabile de monitorizarea spațiului aerian și asigurând populația că nu există motive de panică.

Ce a determinat ridicarea nivelului de alertă

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, populația din nordul județului Tulcea a primit mesajul de avertizare ca urmare a atacurilor cu drone lansate de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Sistemele de supraveghere ale MApN au detectat din timp un grup de ținte aeriene care se deplasau spre zona brațului Chilia și a Deltei Dunării. Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate în aer în jurul orei 00:50 pentru cercetarea situației.

Au fost raportate aproximativ zece explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia, însă nu s-a detectat nicio pătrundere în spațiul aerian românesc.

Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene în cazul în care acestea ar fi intrat în spațiul național.

Cum s-a încheiat alerta și ce urmează

În jurul orei 02:35, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat două aeronave germane Eurofighter Typhoon, care au executat misiuni de Poliție Aeriană Întărită.

În jurul orei 03:00, mesajul de încetare a alertei aeriene a fost transmis populației, iar aeronavele implicate s-au întors în siguranță în bazele lor.

O echipă formată din specialiști ai MApN, MAI și SRI urmează să efectueze, în cursul zilei de miercuri, o misiune de cercetare în zona de frontieră, pe malul românesc al Dunării, pentru a evalua eventualele efecte ale atacurilor asupra teritoriului României.

Tulcea a revenit la normal după 90 de minute de alertă, însă autoritățile rămân în continuare în stare de vigilență ridicată în contextul intensificării atacurilor din apropierea graniței.