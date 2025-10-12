Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov

Ministerul Apărării Naționale a demarat o acțiune amplă de verificare și instruire a rezerviștilor din București și Ilfov, iar mii de persoane care au efectuat serviciul militar obligatoriu înainte de anul 2004 au primit ordine de chemare la unitate.

Deși în mediul online au circulat zvonuri privind o posibilă mobilizare pentru război, MApN a precizat că este vorba doar despre un exercițiu de rutină, parte a procesului de actualizare a bazei de date a Armatei Române.

Ce se întâmplă în ziua exercițiului

Potrivit procedurii, rezerviștii sunt obligați să se prezinte la unitatea militară la data indicată în ordinul de chemare. Odată ajunși acolo, aceștia participă la o zi de instruire și evaluare, care include activități standard precum echiparea cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu, instruire privind siguranța armelor și chiar participarea la trageri cu muniție de antrenament.

Totul se desfășoară sub supravegherea instructorilor militari, iar la finalul zilei rezerviștii primesc o masă caldă înainte de a fi lăsați să plece acasă. Activitatea are strict un scop administrativ — verificarea disponibilității și a stării fizice a foștilor militari, precum și actualizarea datelor de contact.

Ce amenzi riscă cei care nu se prezintă

Deși nu este o mobilizare reală, ordinul de chemare trebuie tratat cu maximă seriozitate. Potrivit legislației în vigoare, absența nemotivată de la unitatea militară se sancționează cu amenzi de până la 4.000 de lei.

Autoritățile avertizează că scutirea de la prezentare este posibilă doar în cazuri justificate, cum ar fi motive medicale grave, deplasarea în străinătate sau alte situații excepționale documentate oficial. În lipsa acestor motive, rezerviștii riscă sancțiuni semnificative și pot fi citați din nou la o dată ulterioară.

Astfel de exerciții au avut loc recent și în alte județe — Giurgiu, Teleorman sau Prahova, fiind parte dintr-un program național de actualizare a rezervelor militare.

De ce organizează Armata aceste exerciții

Ministerul Apărării Naționale subliniază că mobilizarea rezerviștilor nu are nicio legătură cu situația geopolitică actuală, ci reprezintă o acțiune periodică de evaluare a capacităților de apărare ale României.

„Este un proces de rutină, desfășurat anual în mai multe regiuni. Scopul este acela de a verifica starea de pregătire, nivelul de sănătate și disponibilitatea persoanelor aflate în rezerva Armatei”, au transmis surse din cadrul MApN.

Multe dintre persoanele chemate au acum peste 40 sau chiar 50 de ani, iar unele nu mai sunt apte pentru serviciul militar. Prin aceste verificări, Armata Română dorește să mențină o evidență actualizată și realistă a rezerviștilor care ar putea fi mobilizați în situații de urgență.

O măsură administrativă, nu un semnal de alarmă

Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov este, așadar, un exercițiu administrativ, nu un semn al unei amenințări iminente. Prin aceste acțiuni, MApN se asigură că sistemul de apărare este funcțional și eficient, că datele persoanelor din rezerva activă sunt corecte și că, în caz de nevoie, România ar putea reacționa rapid și organizat.

În concluzie, rezerviștii care au primit ordinele de chemare sunt îndemnați să se prezinte la data stabilită — nu doar pentru a evita o amendă usturătoare, ci și pentru a contribui la buna funcționare a mecanismului de apărare al țării.