Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 21:14
de Cristian Cojocaru

Trump și Xi fac pași spre un acord pentru TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Trump și Xi fac pași spre un acord pentru TikTok și planifică o întâlnire în Coreea de Sud
Xi Jinping, alături de Donald Trump. (Foto: colaj Playtech)

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Chinei, Xi Jinping, au discutat telefonic și au anunțat „progrese” către un acord care să permită funcționarea TikTok în Statele Unite, urmând să se vadă față în față, la sfârșitul lui octombrie, în Coreea de Sud, informeaza Reuters. Beijingul a confirmat discuțiile, însă fără a menționa un acord final, semn că unele clauze sensibile rămân deschise. Întâlnirea ar urma să aibă loc pe marginea summitului APEC programat la Gyeongju, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie.

Progres în negocierile pentru TikTok și ce ar putea conține înțelegerea

Potrivit relatărilor de presă, Washingtonul și Beijingul au convenit, la nivel de cadru, principiile unei soluții care să împace cerințele de securitate națională ale SUA cu legislația chineză: vânzarea sau cedarea controlului operațiunilor TikTok din America către investitori aprobați, reguli stricte pentru protejarea datelor utilizatorilor și clarificări privind accesul la algoritm. Autoritățile americane au transmis că sunt pregătite să permită interdicția aplicației dacă nu se ajunge la o divestire acceptată, ceea ce împinge părțile să închidă negocierile într-un calendar accelerat.

Reuters a relatat că oficiali americani se așteaptă la un deznodământ în următoarele săptămâni, după o serie de discuții tehnice purtate inclusiv în Europa. În paralel, unele informații din piață indică posibilitatea includerii unor investitori existenți și noi în structura aranjamentului. Pentru Beijing, linia oficială rămâne că orice soluție trebuie să respecte „regulile pieței” și legile chineze, un mesaj reluat în comunicările Xinhua după convorbirea liderilor.

Întâlnirea de la APEC și mizele geopolitice

Cei doi lideri au indicat că vor discuta în persoană, în Coreea de Sud, la finele lunii octombrie, în marja APEC — un forum regional în care participă 21 de economii ce însumează circa 61% din PIB-ul mondial. Gazdele sud-coreene au confirmat invitațiile pentru Xi și Trump, iar agenda potențială depășește dosarul TikTok: comerțul bilateral, combaterea traficului de fentanyl și războiul din Ucraina se numără printre subiectele vehiculate. O eventuală vizită ulterioară a lui Trump la Beijing a fost, de asemenea, evocată.

Chiar dacă tonul s-a mai relaxat după prima convorbire la nivel de lideri din ultimele luni, divergențele rămân consistente: tarifele comerciale, restricțiile pe tehnologie și modul în care va fi guvernat algoritmul TikTok. Faptul că partea chineză nu a confirmat public „un acord” subliniază cât de sensibilă este împărțirea responsabilităților și a controlului operațional. Deznodământul negocierilor va da, practic, tonul relației digitale dintre cele două puteri în următorii ani.

Contextul legal: presiunea „divest sau ban” în SUA

Presiunea pe calendar vine dintr-un cadru legal american care obligă proprietarul chinez, ByteDance, să se despartă de TikTok în SUA sau să riște o interdicție a aplicației pe piața americană. Legea a fost validată în instanță, consolidând pârghiile Washingtonului în negocierile cu Beijingul. În lipsa unei soluții, guvernul american a semnalat că nu va prelungi la nesfârșit termenele.

Pentru utilizatorii americani și pentru creatorii de conținut, un acord ar elimina incertitudinea care planează de luni de zile asupra aplicației. Pentru investitori, ar aduce claritate asupra structurii de proprietate și a guvernanței algoritmului — elementul-cheie care diferențiază TikTok pe o piață extrem de competitivă. Pe plan geopolitic, ar fi un test al capacității Washingtonului și Beijingului de a găsi un modus vivendi pe teme tehnologice sensibile, fără a escalada confruntarea.

