Summit Putin-Trump. Serghei Lavrov a ajuns în Alaska purtând un pulover cu inscripţia URSS. Ce spun specialiştii despre acest gest

Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 10:50
de Diana Dumitrache

Serghei Lavrov a ajuns în Alaska purtând un pulover cu inscripţia URSS (Sursa foto: Profimedia)

Casa Albă a confirmat că întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00, ora României), în Anchorage, Alaska. Potrivit programului oficial, Trump va pleca din Washington la ora locală 6:45 a.m. (13:45, ora României) și va părăsi Anchorage la ora 5:45 p.m., ora locală (sâmbătă 4:45, ora României), întorcându-se la Casa Albă în dimineața următoare.

Summitul Putin-Trump,  întâlnire cu mize uriașe

Moscova anunțase anterior o oră de început ușor diferită – 11:30, ora locală (22:30, ora României) – și a precizat că delegația rusă va pleca imediat după reuniune.

Summitul din Alaska vine într-un moment în care Washingtonul și Moscova ar putea stabili termenii unui posibil acord de pace privind Ucraina. Donald Trump a descris evenimentul drept „un moment decisiv pentru sfârșitul războiului”, în timp ce Vladimir Putin caută garanții strategice.

În culisele negocierilor, se vorbește despre un „schimb de teritorii”, formulare care, potrivit analiștilor, maschează o cedare semnificativă de teritoriu ucrainean aflat sub ocupație rusă. Un astfel de acord ar fi greu de acceptat la Kiev, unde societatea civilă și clasa politică se opun ferm oricărei concesii.

Președintele Volodimir Zelenski a fost tranșant:

„Ucraina nu va ceda teritorii care ar putea fi folosite ca trambulină pentru război. Ei nu pot decide nimic despre Ucraina fără noi.”

Serghei Lavrov și mesajul URSS

Aterizarea delegației ruse în Alaska a fost marcată de un detaliu vizual puternic: Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a fost surprins purtând un pulover cu inscripția „URSS” la intrarea într-un hotel din Anchorage.

Potrivit specialiștilor, gestul are o semnificație clară: Rusia nu intenționează să facă cedări teritoriale, iar președintele Putin ar exercita presiune asupra lui Trump pentru ca Ucraina să accepte pierderea unor regiuni. Simbolul URSS, spun experții, este un semnal politic în acest moment tensionat, evocând ambițiile imperiale ale Moscovei.

În pregătirea summitului, secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat telefonic, marți, cu Serghei Lavrov. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce,

„Cele două părţi şi-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes.”

Bruce a precizat că summitul are loc „la cererea” președintelui rus. Rubio a respins însă ideea că întâlnirea ar reprezenta o recompensă pentru Putin, pe care l-a acuzat public de crime de război în Ucraina.

