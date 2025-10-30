Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 09:29
Trump reia „imediat" testele nucleare, ca replică la Rusia și China, după peste 30 de ani

Trump reia „imediat” testele nucleare, ca replică la Rusia și China, după peste 30 de ani
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a instruit Departamentul Apărării să „înceapă imediat” reluarea testelor nucleare, invocând drept motiv răspunsul „pe baze egale” la programele și testările avansate ale altor puteri, inclusiv Rusia și China. Declarația a fost făcută la bordul Air Force One, după întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, scrie CNN.

Ce înseamnă „reluarea imediată”

Statele Unite nu au mai efectuat un test nuclear exploziv de la începutul anilor ’90 (peste trei decenii). În prezent, Washingtonul se bazează pe simulări de înaltă performanță și pe așa-numitele teste subcritice pentru a evalua siguranța și fiabilitatea arsenalului, fără detonări cu randament nuclear. Anunțul lui Trump ar marca, dacă se materializează, trecerea de la această paradigmă la testări efective, ceea ce ar implica pregătiri tehnice la situri dedicate (de exemplu, în Nevada), proceduri de securitate extinse și coordonare cu agențiile responsabile de securitatea nucleară.

Implicații strategice și politice

Reluarea testelor ar avea ecouri majore în arhitectura de control al armamentelor. Deși Tratatul de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare (CTBT) nu este ratificat de SUA, practica de facto de a nu testa a rămas un pilon al regimului global de neproliferare. Anunțul riscă să genereze reacții critice din partea aliaților și organizațiilor internaționale, dar și să accelereze competiția strategică cu rivalii menționați de Casa Albă.

Din punct de vedere intern, decizia va deschide dezbateri privind necesitatea, costurile și calendarul operațional, precum și controlul Congresului asupra finanțării și supravegherii. Rămâne de văzut dacă „imediat”, în sens politic, se va traduce într-un calendar tehnic fezabil pe termen scurt sau într-o etapizare pe mai multe luni pentru a readuce infrastructura de testare la standardele cerute.

Pe fundalul întâlnirii Trump–Xi, mesajul privind testele nucleare se înscrie într-o strategie mai largă de presiune și negociere. Impactul concret va depinde de detaliile de implementare pe care Pentagonul și agențiile conexe le vor anunța în perioada următoare.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
