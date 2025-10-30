Trump, după întâlnirea cu Xi în Coreea de Sud: tarifele pentru bunurile chineze scad la aproximativ 47% și discuții separate despre cipuri cu Nvidia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat după întâlnirea la vârf cu liderul Chinei, Xi Jinping, că cele două părți „au căzut de acord aproape pe toate”, anunțând totodată o reducere a nivelului mediu al tarifelor la importurile din China de la circa 57% la aproximativ 47%. Declarațiile au fost făcute la bordul Air Force One, la finalul turneului său asiatic. În paralel, dosarul tehnologic rămâne deschis: Washingtonul indică faptul că discuțiile despre cipuri – inclusiv eventuale livrări – vor continua direct între Beijing și producători americani precum Nvidia, cu administrația jucând rol de „arbitru”.

Ce conține de fapt „aproape acordul” și cum arată noul regim de tarife

Potrivit lui Donald Trump, relaxarea tarifară vizează scăderea ratei medii la circa 47%, cu mențiunea că anumite categorii de produse pot rămâne la niveluri superioare – în unele cazuri, specificate de reprezentantul comercial al SUA, chiar până la 100%. Anunțul vine pe fondul unor discuții pe mai multe dosare sensibile: comerțul bilateral, importurile americane de soia, accesul la pământuri rare și fluxul de fentanyl care ajunge în SUA. Casa Albă spune că a observat „acțiuni ferme” din partea chineză pe tema fentanylului, unul dintre punctele acute în relația bilaterală.

Deși reducerea de zece puncte procentuale a tarifului mediu nu închide disputa comercială, ea marchează o schimbare de ton după luni de măsuri în oglindă – tarife, controale la export și liste negre. Semnalul politic este că părțile încearcă să deschidă culoare de negociere pe domenii unde interdependența este mare, dar și tensiunile rămân considerabile.

Cipuri și controlul tehnologic: „vor discuta Beijingul și Nvidia”

În privința tehnologiei de vârf, Trump a precizat că discuțiile privind cipurile vor fi purtate direct între autoritățile chineze și companii americane, menționând Nvidia ca interlocutor-cheie. Președintele a spus că nu se discută despre Blackwell – platforma de procesoare AI de ultimă generație a Nvidia – dar a admis că „ar putea fi implicate multe cipuri”, lăsând loc interpretărilor. Ulterior, reprezentanți comerciali ai SUA au sugerat că până și Blackwell a intrat în discuțiile tehnice, fără detalii privind eventuale licențe.

Peisajul rămâne complex: acorduri comerciale condiționate, taxe sau redevențe pentru vânzările către China, licențieri pe produs și pe piață, dar și presiunea strategică de a nu ceda avantajul tehnologic. Pentru companiile americane, accesul la piața chineză se împletește cu obligații de raportare și conformare; pentru Beijing, importurile sunt evaluate în raport cu obiectivul de a-și accelera propria capacitate de producție de semiconductori.

Ce urmează în relația SUA – China și care sunt liniile roșii

Trump a anunțat intenția de a vizita Beijingul în aprilie, semn că dialogul politic va continua. Între timp, Xi rămâne în Coreea de Sud pentru vizita de stat și participarea la reuniunea APEC. În plan economic, eventualele noi listări de produse, clarificarea excepțiilor tarifare și detaliile operaționale privind licențele de export pentru cipuri vor stabili cât de „adâncă” este de fapt dezghețarea.

Rămân însă câteva linii roșii: securitatea tehnologică, controlul lanțurilor critice (de la pământuri rare la echipamente de fabricație), respectiv sensibilitățile politice pe tema testelor și doctrinelor militare. În acest context, relaxarea tarifară este un pas tactic, nu un tratat. Dacă mecanismul produce rezultate – inclusiv pe fentanyl și pe echilibrele comerciale – ar putea urma noi pași. Dacă nu, spirala tarifară și restricțiile pot reveni rapid.

În ansamblu, ziua a adus un semnal de detensionare calibrată: o reducere medie a tarifelor, promisiunea de canale directe pentru subiectul cipurilor și perspectiva unor contacte la vârf în lunile următoare. Cât din „aproape tot” se va traduce în politici stabile rămâne de văzut.