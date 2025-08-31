Trump cere Facebook, Google, Amazon și altor giganți tech să nu respecte noile reguli digitale ale Uniunii Europene, invocând libertatea de exprimare

Un nou conflict transatlantic ia amploare după ce administrația Trump, prin intermediul Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), a transmis un mesaj dur celor mai mari companii de tehnologie din Statele Unite. Scrisoarea oficială, semnată pe 21 august de președintele FTC, Andrew Ferguson, le cere direct giganților precum Google, Meta, Amazon, Microsoft și Apple să nu aplice Digital Services Act (DSA), legea emblematică a Uniunii Europene care reglementează platformele online.

În scrisoarea citată de Wired, DSA apare descris ca fiind incompatibil cu valorile americane, pe motiv că ar „pune în pericol libertatea de exprimare și, mai ales, securitatea cetățenilor americani”.

De ce SUA contestă Digital Services Act

În deschiderea scrisorii, Ferguson face trimitere la Primul Amendament din Constituția SUA, care garantează libertatea de exprimare. El acuză faptul că, în ultimii ani, platformele online au devenit „instrumente de cenzură”, încurajate inclusiv de fosta administrație americană, și susține că legislația europeană ar putea accentua acest fenomen.

„Americanii au fost cenzurați și blocați pe platforme pentru exprimarea unor opinii și credințe care nu sunt împărtășite de o mică elită din Silicon Valley. Administrația anterioară a încurajat în mod activ acest tip de cenzură”, se arată în scrisoare.

Prin urmare, Digital Services Act, dar și alte reglementări europene precum GDPR sau Online Safety Act din Marea Britanie, sunt percepute la Washington ca o ingerință a „puterilor străine” care ar putea slăbi drepturile cetățenilor americani și chiar infrastructura de securitate digitală.

Problema criptării și securității datelor

Un alt punct sensibil ridicat de FTC privește criptarea end-to-end. În document se subliniază că orice companie care promite securitate deplină utilizatorilor trebuie să aplice criptarea completă acolo unde este necesar. Slăbirea acesteia, pentru a se conforma unor legi străine, ar putea fi considerată o practică comercială incorectă conform legislației americane (Section 5 din FTC Act).

„Companiile care cedează în fața unor guverne străine și reduc nivelul de securitate al comunicării sau al datelor private ar putea încălca legea federală și vor fi trase la răspundere”, a scris Ferguson și pe platforma X.

Implicații și posibile conflicte juridice

FTC a cerut celor 13 mari companii de tehnologie să raporteze, până la 28 august, modul în care intenționează să gestioneze conflictul dintre reglementările americane și cele europene. În esență, Washingtonul le cere giganților digitali să aleagă între respectarea legislației SUA și conformarea la cerințele Uniunii Europene.

Scriu cei de la Wired că problema este una complexă, pentru că în societatea globalizată de astăzi suprapunerile și ciocnirile dintre sisteme legislative sunt inevitabile. De altfel, experții dau exemplu situația inversă: legislația europeană privind protecția datelor versus Cloud Act din SUA, care permite accesul autorităților americane la informațiile stocate de companii pe servere din întreaga lume.

WIRED

Europa și SUA, pe un drum al confruntării digitale

Conflictul deschis dintre administrația Trump și Uniunea Europeană riscă să afecteze relațiile transatlantice în domeniul tehnologic. Pentru UE, Digital Services Act reprezintă o piatră de temelie în lupta împotriva dezinformării, a discursului instigator la ură și a practicilor abuzive ale platformelor. Pentru SUA, aceeași lege este percepută ca o amenințare la adresa libertății de exprimare și a securității naționale.

Rămâne de văzut cum vor reacționa companiile americane de tehnologie, puse acum în fața unei alegeri delicate: să respecte regulile stricte ale Uniunii Europene, riscând sancțiuni pe piața europeană, sau să urmeze linia trasată de administrația Trump, cu riscul unor conflicte comerciale și juridice de proporții.