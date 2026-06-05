Poate angajatorul să te oblige să îți iei concediu într-o anumită perioadă? Ce spune Codul Muncii

Cum se stabilește perioada concediului de odihnă

Potrivit Codului Muncii, concediile de odihnă trebuie programate până la sfârșitul fiecărui an pentru anul următor.

Programarea poate fi individuală sau colectivă și este realizată de angajator după consultarea salariaților sau a reprezentanților acestora.

În cazul programării individuale, se stabilește perioada în care fiecare angajat își poate efectua concediul. În cazul programării colective, se stabilesc perioade comune pentru anumite departamente sau pentru întreaga companie.

Acest lucru înseamnă că angajatorul are dreptul să stabilească perioadele în care concediile pot fi efectuate, însă trebuie să respecte procedurile prevăzute de lege.

Poate angajatorul să refuze perioada dorită de angajat?

Da. Deși concediul de odihnă este un drept garantat, salariatul nu poate decide singur când pleacă în vacanță.

Dacă mai mulți angajați solicită concediu în aceeași perioadă sau dacă lipsa unui salariat ar afecta activitatea companiei, angajatorul poate refuza perioada solicitată și poate propune o altă variantă.

În practică, majoritatea firmelor încearcă să găsească o soluție care să țină cont atât de dorințele angajaților, cât și de necesitățile companiei.