Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis să adopte o strategie de așteptare în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit unor oficiali citați de The Guardian, liderul american le-a transmis consilierilor săi că va organiza o întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski doar după ce cei doi lideri vor avea o discuție bilaterală.

Trump mizează pe o întâlnire directă Putin-Zelenski

În ultimele zile, Trump le-a explicat apropiaților că dorește să vadă rezultatele unei posibile întâlniri între președintele Rusiei și cel al Ucrainei, înainte de a interveni personal. „Vreau să văd ce se întâmplă la acea întâlnire. Ei sunt în proces de a o organiza și vom vedea rezultatele”, a declarat Trump într-un interviu radiofonic.

Această abordare marchează o schimbare de ton, după ce în campania electorală din 2024 actualul președinte promitea că poate încheia războiul „în 24 de ore”. Realitatea s-a dovedit mult mai complicată, iar termenul fixat de Trump pentru încetarea conflictului a expirat la începutul lunii august.

Un oficial de la Casa Albă a caracterizat strategia drept o „abordare de tip așteaptă și vezi”, subliniind că administrația americană nu exercită în prezent presiuni directe pentru organizarea întâlnirii dintre Putin și Zelenski.

Întâlniri și discuții la nivel înalt

După recentele întrevederi cu Zelenski și cu mai mulți lideri europeni la Washington, Trump a discutat la telefon timp de aproximativ 40 de minute cu Vladimir Putin. Conform consilierului său de politică externă, Iuri Ușakov, cei doi ar fi convenit să desemneze negociatori de rang înalt pentru a avansa discuțiile dintre Rusia și Ucraina.

Totuși, rămân multe incertitudini. Deocamdată, nu există o listă clară de locații posibile pentru o întâlnire directă Putin-Zelenski, iar până acum liderul rus a refuzat tentativele președintelui ucrainean de a discuta față în față.

La rândul său, Zelenski a afirmat după reuniunea cu Trump și partenerii europeni că discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina. Acestea ar urma să împiedice reluarea invaziei de către Rusia după un eventual acord de pace. Trump a declarat că Statele Unite sunt dispuse să contribuie la aceste garanții, însă a exclus trimiterea de trupe americane pe teren, limitând sprijinul la schimb de informații și, posibil, sprijin aerian.

Un drum complicat spre pace

Chiar dacă anumite concesii au fost discutate, inclusiv ideea unei protecții pentru Ucraina similare articolului 5 din Tratatul NATO, multe aspecte rămân în suspensie. Rusia a sugerat că ar trebui să fie, la rândul său, unul dintre garanții de securitate pentru Ucraina, o propunere considerată inacceptabilă de partea americană.

În plus, Kievul a înaintat un plan prin care ar urma să achiziționeze arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari prin intermediul Europei, precum și drone produse în Ucraina, însă nu este clar dacă aceste propuneri sunt incluse în acordurile recente discutate cu Washingtonul.

Deși secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat optimismul că o întâlnire Putin-Zelenski ar putea avea loc în următoarele săptămâni, realitatea de pe teren arată că procesul rămâne fragil și incert.

Pentru moment, Trump pare hotărât să lase inițiativa celor doi lideri implicați direct în conflict, asumându-și rolul de mediator doar într-o etapă ulterioară.