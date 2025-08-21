Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
21 aug. 2025 | 22:44
de Andrei Simion

Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian

Știri Externe
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
Donald Trump alături de Vladimir Putin, Helsinki, 2018 (Foto: Profimedia)

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis să adopte o strategie de așteptare în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit unor oficiali citați de The Guardian, liderul american le-a transmis consilierilor săi că va organiza o întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski doar după ce cei doi lideri vor avea o discuție bilaterală.

Trump mizează pe o întâlnire directă Putin-Zelenski

În ultimele zile, Trump le-a explicat apropiaților că dorește să vadă rezultatele unei posibile întâlniri între președintele Rusiei și cel al Ucrainei, înainte de a interveni personal. „Vreau să văd ce se întâmplă la acea întâlnire. Ei sunt în proces de a o organiza și vom vedea rezultatele”, a declarat Trump într-un interviu radiofonic.

Această abordare marchează o schimbare de ton, după ce în campania electorală din 2024 actualul președinte promitea că poate încheia războiul „în 24 de ore”. Realitatea s-a dovedit mult mai complicată, iar termenul fixat de Trump pentru încetarea conflictului a expirat la începutul lunii august.

Un oficial de la Casa Albă a caracterizat strategia drept o „abordare de tip așteaptă și vezi”, subliniind că administrația americană nu exercită în prezent presiuni directe pentru organizarea întâlnirii dintre Putin și Zelenski.

Întâlniri și discuții la nivel înalt

După recentele întrevederi cu Zelenski și cu mai mulți lideri europeni la Washington, Trump a discutat la telefon timp de aproximativ 40 de minute cu Vladimir Putin. Conform consilierului său de politică externă, Iuri Ușakov, cei doi ar fi convenit să desemneze negociatori de rang înalt pentru a avansa discuțiile dintre Rusia și Ucraina.

Totuși, rămân multe incertitudini. Deocamdată, nu există o listă clară de locații posibile pentru o întâlnire directă Putin-Zelenski, iar până acum liderul rus a refuzat tentativele președintelui ucrainean de a discuta față în față.

La rândul său, Zelenski a afirmat după reuniunea cu Trump și partenerii europeni că discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina. Acestea ar urma să împiedice reluarea invaziei de către Rusia după un eventual acord de pace. Trump a declarat că Statele Unite sunt dispuse să contribuie la aceste garanții, însă a exclus trimiterea de trupe americane pe teren, limitând sprijinul la schimb de informații și, posibil, sprijin aerian.

Un drum complicat spre pace

Chiar dacă anumite concesii au fost discutate, inclusiv ideea unei protecții pentru Ucraina similare articolului 5 din Tratatul NATO, multe aspecte rămân în suspensie. Rusia a sugerat că ar trebui să fie, la rândul său, unul dintre garanții de securitate pentru Ucraina, o propunere considerată inacceptabilă de partea americană.

În plus, Kievul a înaintat un plan prin care ar urma să achiziționeze arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari prin intermediul Europei, precum și drone produse în Ucraina, însă nu este clar dacă aceste propuneri sunt incluse în acordurile recente discutate cu Washingtonul.

Deși secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat optimismul că o întâlnire Putin-Zelenski ar putea avea loc în următoarele săptămâni, realitatea de pe teren arată că procesul rămâne fragil și incert.

Pentru moment, Trump pare hotărât să lase inițiativa celor doi lideri implicați direct în conflict, asumându-și rolul de mediator doar într-o etapă ulterioară.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
În imaginea de mai jos, s-a strecurat cifra 8. O poţi observa în 6 secunde?
În imaginea de mai jos, s-a strecurat cifra 8. O poţi observa în 6 secunde?
Obligaţia pe care o au românii care circulă cu căruţa prin aceste localităţi. Amenzile sunt de 1.000 de lei pentru căruţaşi
Obligaţia pe care o au românii care circulă cu căruţa prin aceste localităţi. Amenzile sunt de 1.000 de lei pentru căruţaşi
Cât au plătit doi români pe două şezlonguri în Albania, în august 2025? Au rămas cu un gust amar, se aşteptau la preţuri mici: „Doar trei ore”
Cât au plătit doi români pe două şezlonguri în Albania, în august 2025? Au rămas cu un gust amar, se aşteptau la preţuri mici: „Doar trei ore”
Ce este ordinul de protecție și în ce condiții se poate obține. Andra și Cătălin Măruță au cerut unul împotriva unui fan. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ce este ordinul de protecție și în ce condiții se poate obține. Andra și Cătălin Măruță au cerut unul împotriva unui fan. EXCLUSIV
Ce s-a întâmplat după ce un bărbat și-a lăsat fetițele singure la ștrand și s-a făcut nevăzut. Copilele, de 5 și 9 ani, nu știau să înoate
Ce s-a întâmplat după ce un bărbat și-a lăsat fetițele singure la ștrand și s-a făcut nevăzut. Copilele, de 5 și 9 ani, nu știau să înoate
Ilie Bolojan, declaratii despre Pilonul II de pensii. „Vom scădea comisioanele pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţeanului”
Ilie Bolojan, declaratii despre Pilonul II de pensii. „Vom scădea comisioanele pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţeanului”
Horia Constantinescu, mesaj pentru fosta sa soție, în ziua în care ar fi împlinit 14 ani de căsnicie
Horia Constantinescu, mesaj pentru fosta sa soție, în ziua în care ar fi împlinit 14 ani de căsnicie
Condițiile puse de Vladimir Putin pentru pacea în Ucraina. Principalele cerinţe, dezvăluite de apropiaţii liderului rus: „Este pregătit pentru compromis”
Condițiile puse de Vladimir Putin pentru pacea în Ucraina. Principalele cerinţe, dezvăluite de apropiaţii liderului rus: „Este pregătit pentru compromis”
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscopul zilei, vineri, 22 august 2025. Cinci zodii au parte de echilibru în familie
Playtech Știri
5 zodii care acum au probleme financiare, însă cărora destinul le-a pregătit cu totul altceva. Sunt făcute pentru a fi bogate, spun astrologii
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou