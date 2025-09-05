Trump desființează titulatura „Apărare”, iar instituția din Pentagon devine „Departamentul de Război”

Ultima ora
05 sept. 2025
de Andrei Simion

Donald Trump. (Foto: Profimedia)

Președintele american Donald Trump este pe cale să semneze un decret care schimbă numele Departamentului Apărării în „Departamentul de Război”, au indicat oficiali ai administrației. Măsura, anunțată public în ultimele zile atât de președinte, cât și de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, mută accentul simbolic de la o abordare defensivă la una declarativ ofensivă, reactivând o titulatură folosită în Statele Unite până la jumătatea secolului trecut, notează News.ro.

În spatele gestului există un mesaj politic limpede: „cuvintele contează”, după cum a subliniat Hegseth într-o apariție recentă. Ideea readucerii denumirii istorice vine la pachet cu o serie de alte schimbări de nume operate sau anunțate în armată, semn al dorinței noii conduceri de a reseta reperele culturale ale instituției.

Ce prevede schimbarea și de ce contează

Potrivit oficialilor, decretul ar urma să dispună redenumirea instituției care își are sediul în clădirea Pentagonului, trecând de la „Departamentul Apărării” la „Departamentul de Război”. Din perspectiva publicului, impactul imediat este în primul rând simbolic: nu se anunță, deocamdată, modificări structurale majore ale lanțului de comandă sau ale bugetării. Totuși, schimbarea titulaturii poate influența felul în care instituția își comunică misiunea, documentele oficiale și, nu în ultimul rând, percepția aliaților și adversarilor.

Pentru militari și pentru birocrația federală, implicațiile practice includ actualizarea siglelor, a formularelor, a manualelor interne și a legislației secundare care face trimitere la denumirea curentă. În plus, orice program sau agenție subordonată care folosește explicit „Apărare” în denumire ar putea necesita ajustări pentru a menține coerența de brand instituțional.

Ce spune legea și precedentul istoric

Istoric vorbind, Statele Unite au funcționat cu un „Departament de Război” de la fondarea armatei, sub George Washington, până după Al Doilea Război Mondial. Ulterior, printr-o serie de acte normative esențiale – în special Legea securității naționale din 1947 și reorganizarea din 1949 – structurile militare au fost rearanjate, iar denumirea a devenit „Departamentul Apărării”. Așadar, precedentul arată că o schimbare de nume la acest nivel s-a făcut, în trecut, prin lege adoptată de Congres.

Aici apare o întrebare-cheie: poate fi suficient un decret prezidențial pentru a redenumi oficial un departament guvernamental consacrat prin lege? Răspunsul, în termeni juridici, este disputabil. Decretul poate iniția procesul administrativ, însă cel mai probabil va fi nevoie de acțiune legislativă pentru a ancora schimbarea în corpusul legal federal (de la statute la bugete și reglementări conexe). În lipsa unei clarificări rapide a Congresului, e de așteptat ca subiectul să ajungă în dezbateri și, eventual, în fața instanțelor.

Implicații politice și administrative

Pe plan politic, rebrandingul transmite un semnal de „forță” către baza electorală a lui Donald Trump și testeză limitele cadrului instituțional stabilit post-1949. Susținătorii schimbării vor argumenta că denumirea „Război” reflectă mai onest realitatea misiunilor externe și a doctrinei de descurajare, în timp ce criticii vor avertiza că mesajul complică diplomația și poate antagoniza partenerii care preferă accentul pe apărare colectivă.

Administrativ, tranziția nu e trivială. Vor fi necesare calendare de implementare, bugete pentru înlocuirea elementelor vizuale și juridice, precum și ghiduri pentru comunicarea publică. În plus, numeroase tratate, memorandumuri și protocoale internaționale fac trimitere la „Department of Defense”; actualizarea lor, acolo unde e cazul, presupune consultări cu aliații și cu organizații internaționale.

O bătălie a simbolurilor în epoca securității globale

Dincolo de proceduri, miza este simbolică: felul în care o democrație își definește instituțiile de forță. „Apărare” a fost, timp de decenii, un cuvânt-ancoră pentru o doctrină în care alianțele, descurajarea și răspunsul proporțional stăteau în centrul politicii militare. „Război” reînvie o titulatură cu rezonanță istorică, dar care poate fi citită diferit în capitalele lumii – de la aliat vigilent la actor mai abrupt în proiecția de putere.

Rămâne de văzut dacă decretul va fi urmat de o inițiativă legislativă, dacă va întâmpina contestații în justiție sau dacă, dimpotrivă, va deschide rapid calea unei tranziții complete de nume. Până atunci, schimbarea propusă pune reflectorul pe o realitate adesea ignorată: în securitatea internațională, nu doar capacitățile contează, ci și limbajul în care sunt explicate.

