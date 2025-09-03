Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor de la Beijing: Donald Trump spune că „Rusia, Coreea de Nord și China s-au adunat ca să conspire contra SUA”

Era, într-un fel, inevitabil ca Donald Trump să comenteze apariția celor trei lideri pe aceeași scenă la Beijing. La fel de inevitabil este ca lumea să privească cu suspiciune orice apropiere între Statele Unite și regimuri precum cel al lui Putin sau al lui Kim Jong-un, scenarii greu de conceput chiar și în momentele de maxim pragmatism politic. În ceea ce privește China, tensiunile dintre Washington și Beijing sunt de ani buni o constantă, iar o paradă militară dedicată forței și prestigiului nu putea trece neobservată la Casa Albă.

Beijingul a găzduit cea mai amplă paradă militară din istoria Chinei, organizată pentru a marca 80 de ani de la capitularea Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Președintele Xi Jinping a apărut flancat de Vladimir Putin și Kim Jong-un, o imagine-semnal pentru relațiile tot mai strânse dintre cele trei regimuri. În timp ce liderii defilau pe sub Poarta Tiananmen, președintele SUA, Donald Trump, a reacționat pe Truth Social, acuzându-l pe Xi că „complotează” împotriva Statelor Unite împreună cu Putin și Kim. Mesajul a alimentat o dispută deja aprinsă pe tema reconfigurării blocurilor de putere globale. Potrivit agențiilor internaționale, la eveniment au participat zeci de lideri și a fost prezentată tehnică de ultimă generație, de la rachete hipersonice la drone subacvatice, relatează BBC.

Mesajul de la tiananmen și reacția de la washington

Parada din Beijing a avut o dublă miză: comemorativă și strategică. Xi a invocat „alegerea între pace și război”, în timp ce coloanele PLA au etalat rachete intercontinentale, aparate stealth și unități cibernetice, într-o demonstrație calibrată pentru audiența externă și internă. Alăturarea pe aceeași platformă a lui Putin și Kim — lideri izolați în Occident — a transmis ideea unui front tot mai coeziv, chiar dacă formal nu există o alianță militară între cele trei state.

În acest context, Donald Trump a postat pe Truth Social un mesaj adresat lui Xi: „Transmite salutările mele lui Vladimir Putin și lui Kim Jong-un în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii.” Postarea a fost preluată pe scară largă de presa internațională, fiind interpretată ca o acuzație directă la adresa Beijingului și a partenerilor săi. Ulterior, Trump a insistat că SUA au „cea mai puternică armată din lume” și că nu vede un pericol iminent, dar tonul mesajului a confirmat tensiunea crescândă dintre tabere.

Ce spune parada despre repoziționarea globală

Prezența lui Putin și Kim la Beijing a oferit Chinei o scenă de mare vizibilitate: o demonstrație a capacității sale de a coagula în jurul său lideri respinși de Occident și de a promova un narativ alternativ despre ordinea mondială. În același timp, parada a fost și un mesaj cu adresă către Washington și aliații săi privind ambițiile militare și tehnologice ale Beijingului. Analizele marilor publicații internaționale vorbesc despre „o imagine de unitate” între cele trei regimuri, într-un moment în care războiul din Ucraina și testele balistice ale Coreei de Nord redesenează prioritățile de securitate.

Imaginile din Piața Tiananmen au inclus rachete cu rază lungă, drone și formațiuni aeriene, confirmând upgrade-ul accelerat al arsenalului chinez. Pe fundal, lipsa liderilor occidentali a subliniat decuplarea politică, în timp ce o listă considerabilă de invitați din state apropiate Moscovei și Beijingului a dat evenimentului o greutate diplomatică aparte.

Care sunt mizele pentru washington, beijing, moscova și phenian

Pentru Statele Unite, controversa ridică întrebarea dacă apropierea Beijing–Moscova–Phenian rămâne oportunistă sau evoluează spre coordonare strategică. Mesajul lui Trump caută să descurajeze percepția unui „ax anti-american”, dar totodată recunoaște semnificația simbolică a apariției comune a celor trei lideri. Deocamdată, oficial, Washingtonul menține linia că superioritatea militară americană descurajează orice aventură directă împotriva SUA.

Pentru China, parada marchează o etapă de consolidare a prestigiului intern și extern. Beijingul proiectează ideea că poate oferi o alternativă la ordinea condusă de SUA, inclusiv prin „parteneriate fără limite” cu Moscova și o deschidere pragmatică față de Phenian. În același timp, China evită să admită sprijin militar direct pentru războiul Rusiei, preferând ambiguitatea — poziție contestată de statele occidentale.

Ce urmează: simbolism, încercări de mediere și teste de nervi

Dincolo de spectacol, urmează o perioadă de teste de nervi. Rusia caută să valorifice momentul pentru a arăta că nu este izolată, Coreea de Nord câștigă capital politic, iar China își afirmă poziția în dosarele fierbinți, de la Taiwan la rețelele critice de tehnologie. Pentru SUA, dilema va fi cum să combine descurajarea militară cu evitarea unei escalade inutile, în timp ce menține presiunea economică și diplomatică.

În plan informațional, mesajele publice — de la discursurile solemne la postările de pe rețele — vor continua să joace un rol strategic. Imaginea celor trei lideri pe tribuna de la Beijing a livrat, deja, un cadru puternic. Rămâne ca următoarele luni să arate dacă această „poză de familie” produce și consecințe concrete în relațiile dintre marile puteri.