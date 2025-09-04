Trump ar vrea ca americanii să nu mai plătească impozite pe salarii, iar compensarea lor să vină din celebrele taxe vamale

Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 15:17
de Daoud Andra

Donald Trump a lansat recent o idee care a stârnit o adevărată furtună politică în Statele Unite: înlocuirea impozitului pe venit cu taxele vamale. Propunerea sa, privită de unii ca o revoluție fiscală și de alții ca o amenințare economică, ar însemna ca americanii să își păstreze integral salariile, iar statul să își recupereze banii prin taxarea importurilor.

Trump propune eliminarea impozitului pe salarii

Timp de mai bine de un secol, americanii au fost obișnuiți să accepte ca o parte din venitul lor să fie reținută direct din salariu, înainte ca banii să le ajungă în cont. Trump spune că acest model, pe care IRS (Agenția pentru venituri interne) l-a transformat într-un adevărat imperiu birocratic, este nedrept și depășit.

„De ce să fie pedepsiți muncitorii pentru că muncesc din greu? De ce guvernul să îți ia banii înainte să îi vezi?”, este întrebarea pe care președintele american o ridică în mod direct.

În loc să taxeze efortul americanilor, Trump propune să fie taxate mărfurile care intră pe piața americană din străinătate. Practic, fiecare produs importat ar contribui la finanțarea bugetului federal, iar cetățenii ar scăpa de povara fiscală lunară.

Dacă ideea ar prinde contur, costul s-ar muta de pe umerii angajaților americani pe cei ai companiilor multinaționale și ai țărilor exportatoare. SUA ar continua să colecteze bani, dar nu direct din buzunarul salariaților, ci de la fluxurile comerciale internaționale.

Criticii atrag însă atenția că o asemenea strategie ar putea duce la scumpirea produselor importate și la escaladarea unor noi războaie comerciale. Economia globală, deja tensionată, ar putea fi destabilizată, iar consumatorii americani ar resimți indirect costurile prin prețuri mai mari.

Reacții și controverse

Nu este de mirare că establishmentul de la Washington a reacționat imediat și vehement. Economiștii tradiționali, institutele de analiză politică și clasa politică din Congres au avertizat că ideea ar fi „nerealistă” și „periculoasă”.

Trump însă mizează pe faptul că tocmai aceste reacții confirmă cât de radicală este schimbarea pe care o propune. „Observați cine strigă cel mai tare: aceiași politicieni care au adus SUA în datorii de trilioane de dolari și aceleași elite care profită de pe urma sistemului actual”, sugerează echipa sa.

Trump le amintește americanilor că înainte de 1913, când a fost introdus impozitul federal pe venit, SUA funcționa cu succes doar din taxele vamale. Cetățenii nu completau formulare fiscale la fiecare 15 aprilie, iar guvernul își acoperea cheltuielile din comerțul internațional. Deși contextul economic de astăzi este mult mai complex, Trump susține că modelul ar putea fi adaptat și în prezent, dacă există curaj politic.

Dincolo de calcule economice, propunerea ridică o dezbatere esențială: cine ar trebui să controleze salariul americanilor – IRS sau cetățenii înșiși? Trump pariază pe un mesaj simplu, dar puternic: „Păstrează-ți toți banii munciți. Statul se poate finanța altfel”. Pentru mulți americani, ideea ar putea părea atractivă. Pentru unii specialiști însă, este doar o iluzie periculoasă.

