RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 22:00
de Andrei Simion

Timp liber
Trucul ce păstrează bananele proaspete 26 de zile: Un singur obiect din bucătărie face diferența
Cum păstrezi bananele proaspete mai mult timp / Foto: Colaj Playtech realizat cu AI

Bananele sunt printre fructele care se strică cel mai repede, mai ales dacă sunt păstrate la temperatura camerei.

Totuși, o metodă simplă, prezentată de o utilizatoare de TikTok, promite să prelungească durata de viață a fructelor până la 26 de zile, fără a se înnegri sau a-și schimba textura.

Trucul a devenit viral tocmai datorită eficienței sale și pentru că nu necesită niciun echipament special, doar un borcan de sticlă și un frigider.

Cum să păstrezi bananele proaspete mai mult timp: renunță la fructieră și folosește un singur obiect

Astfel, bananele pot rămâne galbene și ferme timp de aproape o lună, o performanță greu de atins prin metodele clasice de păstrare.

Trucul viral care prelungește prospețimea bananelor

Creatoarea de conținut Amy Cross, cunoscută sub numele @amycrosslegacy, a împărtășit pe TikTok o metodă neobișnuită, dar eficientă.

Ea taie o banană în trei bucăți, fără a îndepărta coaja, apoi pune segmentele într-un borcan de sticlă. Recipentul este închis și depozitat în frigider.

După 26 de zile, fructele arătau aproape la fel ca în prima zi: culoarea era galbenă, iar pulpa rămasese fermă și fără urme de oxidare.

„Acestea sunt bananele pe care le-am cumpărat pe 13 martie. Le-am pus într-un borcan doar ca să văd dacă rezistă 12 ore. Au trecut 26 de zile”, a explicat Amy, surprinsă de rezultat.

Clipul ei a adunat sute de aprecieri și comentarii, mulți utilizatori confirmând că metoda funcționează.

Secretul constă în faptul că borcanul sigilat limitează contactul fructului cu oxigenul, încetinind procesul de coacere. În plus, frigiderul menține o temperatură constantă, ceea ce împiedică formarea petelor maro pe coajă.

Alte metode utile pentru a prelungi durata de viață a fructelor

Pentru cei care preferă să nu taie bananele, specialiștii recomandă păstrarea acestora într-un spațiu răcoros și întunecat, ideal în jurul valorii de 12°C.

Lumina directă și căldura accelerează procesul de maturare, deoarece cresc nivelul de etilenă, gazul natural produs de fructe care le face să se coacă mai repede.

De asemenea, bananele nu trebuie depozitate lângă alte fructe, precum merele sau avocado, care emit etilenă și pot reduce durata lor de prospețime.

Metoda cu borcanul oferă o alternativă simplă și economică, perfectă pentru cei care își doresc să reducă risipa alimentară. Cu un gest banal, bananele pot fi păstrate proaspete de aproape trei ori mai mult decât prin metodele tradiționale, demonstrând că soluțiile eficiente se află adesea chiar în bucătărie.

