Trendul de pe TikTok ce a cauzat o penurie internațională. Un produs, epuizat din stocurile magazinelor din întreaga lume. Moda a ajuns și în România

O simplă tabletă de ciocolată artizanală a generat un fenomen global. Un produs din Dubai, cu umplutură de cremă de fistic, a devenit viral pe TikTok și a dus la o creștere uriașă a cererii pentru acest ingredient. Din cauza popularității uriașe, mai multe țări se confruntă acum cu o penurie serioasă de fistic.

Ciocolata din Dubai, vedetă pe TikTok

La sfârșitul anului 2023, o ciocolată de lux produsă în Emiratele Arabe Unite a devenit virală pe TikTok. Tableta cu nume inspirat – Can’t Get Knafeh of It – a fost creată de brandul Fix și combină ciocolată cu lapte, aluat crocant kataifi și o umplutură generoasă de cremă de fistic.

Primul videoclip în care produsul era testat și lăudat a adunat rapid peste 120 de milioane de vizualizări, potrivit The Guardian. De aici, cererea a explodat.

Ciocolata, vândută inițial doar în Dubai, a fost rapid căutată și în alte țări, iar marile branduri de lux, precum Lindt și Läderach, au introdus variante proprii cu fistic. Însă, dincolo de hype, fenomenul a declanșat o criză reală pe piața globală a fisticului.

Fisticul, noul ”aur verde” al industriei dulciurilor

Ingredientul-cheie al acestei ciocolate, fisticul, a devenit brusc extrem de căutat. În contextul unei recolte slabe în SUA – principalul producător mondial – și a unei creșteri a exporturilor iraniene către EAU, stocurile au început să scadă.

Potrivit Financial Times, prețul unui kilogram de fistic decorticat a crescut de la 7,65 dolari la 10,30 dolari în mai puțin de un an. Companiile din domeniu au fost luate prin surprindere.

”Pare că a apărut de nicăieri. Dintr-odată o vezi în fiecare magazin de colț”, a declarat Charles Jandreau, directorul Prestat Group.

Cererea uriașă a pus presiune pe producători, care acum se confruntă cu dificultăți în onorarea comenzilor.

Ciocolata cu fistic a ajuns și în România

Trendul nu a ocolit nici România. Influenceri locali au început să prezinte ciocolata din Dubai pe rețelele sociale, iar magazinele online românești au introdus rapid produse similare, fie importate, fie produse local.

Cu toate acestea, stocurile se epuizează rapid, iar unele magazine au început să limiteze numărul de batoane cumpărate de o singură persoană.

Așadar, un simplu trend pe TikTok a avut efecte economice reale: a influențat piața internațională a unui ingredient, a forțat brandurile să își adapteze oferta și a ajuns, în mai puțin de un an, pe rafturile magazinelor din toată lumea. Inclusiv în România.