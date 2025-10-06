Trei monede noi, lansate de BNR pentru Centenarul Patriarhiei Române. Cât vor costa

Pentru a onora un secol de la înființarea Patriarhiei Române, Banca Națională a României a pregătit o emisiune numismatică cu o simbolistică aparte. Începând cu data de 6 octombrie 2025, instituția pune în circulație trei monede comemorative – din aur, argint și tombac cuprat – care celebrează unul dintre cele mai importante momente din istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Această lansare reprezintă o continuare a programului aniversar al BNR, prin care instituția marchează evenimentele definitorii ale culturii și spiritualității românești. Noile piese sunt disponibile atât pentru colecționari, cât și pentru publicul larg, prin intermediul sucursalelor regionale ale băncii.

Monedele dedicate Centenarului Patriarhiei Române

Cele trei versiuni ale monedei aniversare poartă același mesaj vizual și spiritual, diferind doar prin materialul din care sunt realizate și prin valoarea nominală. Aversul fiecărei piese redă macheta Catedralei Naționale – un simbol al credinței și unității românești.

Pe margine sunt gravate inscripțiile „ROMANIA” și „CATEDRALA NATIONALA”, dispuse în arc de cerc, alături de anul de emisiune „2025”, stema țării și valoarea nominală. Moneda din aur are o valoare de 500 de lei, cea din argint de 10 lei, iar piesa din tombac cuprat poartă valoarea de 1 leu.

Reversul comun tuturor celor trei versiuni prezintă Palatul Patriarhiei, sediul central al Bisericii Ortodoxe Române, alături de inscripția „PATRIARHIA ROMANA”. Designul sobru și echilibrat al monedelor subliniază legătura dintre tradiție, credință și identitate națională.

Ambalaj elegant și certificate de autenticitate

Pentru colecționari, BNR a acordat o atenție deosebită prezentării. Monedele din aur și argint sunt livrate în capsule de metacrilat transparent, însoțite de o broșură de prezentare și de un certificat de autenticitate redactat în română, engleză și franceză.

Aceste documente oficiale sunt semnate de guvernatorul BNR și de casierul central, garantând autenticitatea și proveniența pieselor. În cazul monedelor din tombac cuprat, ambalajul este similar, însă ele sunt prezentate în pliante speciale, livrate în mape cartonate personalizate pentru această ediție aniversară.

Tiraj limitat și prețuri stabilite de BNR

Banca Națională a stabilit tiraje distincte pentru fiecare tip de metal, menținând exclusivitatea emisiunii. Moneda din aur va fi emisă într-un număr restrâns de 1.000 de exemplare, cea din argint în 5.000 de bucăți, iar moneda din tombac cuprat tot în 5.000 de exemplare.

Prețurile reflectă valoarea materialelor și a execuției artistice: 23.000 de lei pentru moneda din aur, 630 de lei pentru cea din argint și 250 de lei pentru varianta din tombac cuprat, toate fără TVA. Fiecare pachet include broșura, certificatul de autenticitate și ambalajul corespunzător.

Monede comemorative cu valoare circulatorie

Deși sunt create în scop numismatic, toate cele trei monede au valoare legală pe teritoriul României, conform reglementărilor BNR. Acest detaliu le conferă statutul de mijloc de plată, chiar dacă valoarea lor de colecție le transformă, în practică, în piese de patrimoniu.

Distribuția se va realiza prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale, din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Astfel, colecționarii din întreaga țară vor avea posibilitatea de a achiziționa aceste exemplare aniversare.