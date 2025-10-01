A apărut o monedă nouă în România. Ce spune BNR despre bănuțul pentru care s-au mobilizat deja colecționarii

Ultima ora
Insula europeană unde este vara şi în octombrie. Temperaturile nu scad sub 28 de grade în această perioadă
01 oct. 2025 | 15:23
de Daoud Andra

Colecționarii pasionați de numismatică au un motiv de bucurie. Începând cu 22 septembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) a lansat pe piață o monedă comemorativă din argint, dedicată centenarului nașterii marelui actor Toma Caragiu. Este o piesă rară, cu tiraj limitat, care deja stârnește interes uriaș în rândul colecționarilor.

Caracteristicile monedei

Noua emisiune are valoare nominală de 10 lei și este realizată din argint cu titlu de 999‰. Moneda are forma rotundă, un diametru de 37 mm, greutatea de 31,103 grame, cant zimțat și calitate proof, adică finisaj de cea mai înaltă precizie, destinat colecțiilor.

Pe avers, moneda prezintă o compoziție artistică inspirată de lumea teatrului, alături de inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema țării și anul de emisiune „2025”. Pe revers, regăsim portretul lui Toma Caragiu, numele său și anii între care a trăit – 1925–1977.

Monedele sunt ambalate în capsule de protecție din metacrilat transparent, însoțite de o broșură de prezentare și de certificate de autenticitate redactate în trei limbi: română, engleză și franceză. Aceste certificate poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central, ceea ce le conferă o valoare documentară suplimentară.

Moneda comemorativă cu Toma Caragiu

Preț și disponibilitate

Prețul de vânzare este de 620 lei, exclusiv TVA, și include atât broșura de prezentare, cât și certificatul de autenticitate. Tirajul maxim al acestei emisiuni este limitat la 5.000 de exemplare, ceea ce face ca moneda să fie extrem de căutată.

Pentru cei care vor să își rezerve piesele online, BNR a pus la dispoziție un formular special, disponibil din 22 septembrie, ora 09:00, în limita stocului alocat rezervărilor. Dacă stocul online se epuizează, monedele pot fi achiziționate direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără rezervare prealabilă.

Sucursalele care distribuie aceste monede sunt cele din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Detalii suplimentare despre procesul de achiziție pot fi consultate pe site-ul oficial al Băncii Naționale a României, în secțiunea dedicată numismaticii.

Un tribut adus lui Toma Caragiu

BNR a ales să marcheze prin această emisiune 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori români. De-a lungul carierei sale, Caragiu a strălucit atât pe scena teatrului, cât și pe marile ecrane, rămânând în memoria colectivă prin roluri de comedie, dar și prin personaje dramatice de mare intensitate.

Deși aceste monede nu au putere circulatorie pe teritoriul României, valoarea lor reală depășește cu mult cei 10 lei înscriși pe piesă. Raritatea, materialul prețios și contextul cultural le transformă într-o investiție valoroasă pentru colecționari.

