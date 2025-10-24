Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 15:01
de Iulia Kelt

Trei giganți își unesc forțele pentru a crea un rival european puternic al Starlink. Cum ar putea Elon Musk să piardă controlul pe bătrânul continent?

Elon Musk va avea rival în Europa referitor la Starlink / Foto: Slate.com

Trei dintre cei mai mari jucători din industria europeană a apărării și tehnologiilor spațiale, Airbus, Thales și Leonardo, au decis să își combine operațiunile din domeniul sateliților pentru a înființa o nouă companie comună.

Scopul este crearea unui rival european capabil să concureze rețeaua de internet prin satelit Starlink, dezvoltată de Elon Musk, scrie CNBC.

Proiectul reprezintă un pas esențial în direcția consolidării autonomiei Europei în sectorul comunicațiilor orbitale.

Noua entitate va reuni expertiza celor trei giganți în dezvoltarea de infrastructuri orbitale și servicii de comunicații, excludând activitățile legate de lansatoare spațiale.

Inițiativa urmărește atât eficientizarea costurilor, cât și crearea unei platforme europene capabile să furnizeze soluții sigure pentru comunicații civile și militare, într-un context geopolitic în care accesul la date și conectivitate a devenit un element strategic.

O alianță care transformă industria spațială europeană

Noua companie va avea aproximativ 25.000 de angajați în Europa și vizează economii anuale de câteva sute de milioane de euro în maximum cinci ani.

Potrivit planului de structurare, Airbus va deține 35% din acțiuni, aducând diviziile Space Systems și Space Digital, în timp ce Thales și Leonardo vor controla câte 32,5%, contribuind cu participațiile la Thales Alenia Space și Telespazio.

Liderii celor trei companii au descris proiectul ca pe „un moment de cotitură pentru industria spațială europeană”.

Sprijinul politic este deja vizibil: președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat inițiativa, subliniind că „spațiul a devenit un indicator al puterii internaționale” și că Europa are nevoie de capacități proprii pentru a-și proteja interesele tehnologice și economice.

Europa își revendică independența digitală

Prin această fuziune, Airbus, Thales și Leonardo își propun să creeze o alternativă europeană viabilă la Starlink, rețeaua de sateliți care domină în prezent piața globală de comunicații și a cărei importanță strategică a fost evidențiată în conflictul din Ucraina.

Europa urmărește astfel să reducă dependența de infrastructurile controlate de companii americane și să-și consolideze poziția în economia spațială globală.

Piața financiară a reacționat favorabil la anunț: acțiunile Leonardo au crescut cu 1,8%, Thales cu 0,6%, iar Airbus cu 0,2%, în timp ce indicele Stoxx Aerospace and Defense a urcat cu 0,9%.

Reacțiile investitorilor arată încrederea într-un proiect perceput ca un pas decisiv către suveranitatea tehnologică a Uniunii Europene.

Analiștii consideră că această alianță nu reprezintă doar o fuziune corporativă, ci și o declarație de independență strategică.

Dacă planul se concretizează conform estimărilor, Europa ar putea deveni un competitor solid pentru giganții spațiali americani, transformând noul consorțiu într-un pilon central al comunicațiilor orbitale la nivel global.

