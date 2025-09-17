Trecerea la Reges-Online: experții cer amânarea termenului pentru angajatori până la finalul anului 2025

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM) a transmis autorităților române o solicitare fermă de prelungire a termenului pentru trecerea de la Revisal la Reges-Online, până la 31 decembrie 2025.

Cererea a fost adresată Guvernului, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii, în numele a peste 4.600 de angajatori și 42.000 de salariați.

UNELM cere prelungirea termenului de înregistrare

Schimbarea vizează trecerea la Registrul general de evidență a salariaților, Reges-Online, care înlocuiește Revisal începând cu 1 octombrie 2025.

Experții în legislația muncii atrag atenția că platforma necesită timp suplimentar pentru a fi utilizată în condiții optime, fără riscul sancțiunilor și fără a întârzia angajările.

Principalele motive invocate includ probleme tehnice semnalate de angajatori: întârzieri în autorizarea accesului, erori de funcționare, lipsa unui manual oficial de utilizare și riscul ca situațiile neimputabile angajatorilor să fie considerate muncă nedeclarată.

În acest context, UNELM recomandă suspendarea aplicării amenzilor și punerea la dispoziție urgentă a unui manual oficial, tutoriale video și a unei secțiuni actualizate de întrebări frecvente.

Ce amenzi riscă angajatorii și ce obligații au

Conform Hotărârii nr. 295/2025, angajatorii aveau inițial la dispoziție șase luni, de la publicarea actului în Monitorul Oficial pe 31 martie 2025, pentru a se înregistra în Reges-Online.

Termenul limită inițial era 30 septembrie 2025. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 15.000 și 20.000 lei.

De asemenea, angajatorii trebuie să completeze și să transmită în registru toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu sunt deja incluse în sistemul informatic anterior. Nerespectarea acestei obligații atrage o amendă între 5.000 și 10.000 lei.

Experții recomandă, pentru a evita aglomerația și amenzile, înrolarea din timp în noul sistem, iar Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a pus, de altfel, accent pe importanța respectării acestor termene.

În plus, UNELM propune constituirea unui grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai Ministerului Muncii, Inspecției Muncii, furnizorului IT și organizațiilor profesionale, pentru a îmbunătăți platforma și a rezolva rapid deficiențele raportate.

Prin aceste măsuri, experții urmăresc să asigure o tranziție lină de la Revisal la Reges-Online, astfel încât angajatorii să își poată gestiona evidența salariaților fără riscuri financiare sau legale, iar platforma să funcționeze eficient încă din primele luni de implementare.