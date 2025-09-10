Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect

Tichetele de masă reprezintă un beneficiu extrasalarial acordat angajaților, însă mulți angajatori se întreabă dacă acestea trebuie reflectate în Revisal. Înțelegerea clară a obligațiilor legale și a modului corect de raportare este esențială pentru evitarea sancțiunilor și pentru o gestionare transparentă a resurselor umane.

Cadru legal privind tichetele de masă

Conform legislației muncii și legislației fiscale din România, tichetele de masă fac parte din categoria beneficiilor extrasalariale acordate angajaților, fiind un stimulent apreciat care completează venitul salarial și sprijină costul zilnic al alimentației.

Acestea nu constituie venit salarial în sensul direct al Codului Fiscal, fiind scutite de impozitul pe venit și de contribuțiile sociale obligatorii în limita plafonului stabilit anual, ceea ce le face un instrument fiscal avantajos atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

Prin urmare, tichetele de masă nu trebuie considerate ca parte a salariului brut și nu influențează calculul contribuțiilor sociale pentru angajat și angajator.

Ele reprezintă un beneficiu suplimentar care poate crește satisfacția profesională, motivarea și loialitatea angajaților, oferind totodată o soluție practică pentru gestionarea cheltuielilor zilnice legate de masă.

Obligativitatea înregistrării în Revisal

Revisal este Registrul General de Evidență a Salariaților, în care angajatorii trebuie să înscrie date legate de contractele individuale de muncă și modificările acestora.

În ceea ce privește tichetele de masă, legislația actuală clarifică că acestea nu sunt salarii și nu constituie obligații financiare permanente impuse de contractul de muncă. Prin urmare, tichetele de masă nu se înregistrează în Revisal, deoarece nu modifică cuantumul salariului sau durata contractului.

În schimb, orice modificare a contractului de muncă care afectează drepturile salariale trebuie consemnată, dar beneficiile extrasalariale, cum sunt tichetele de masă, rămân în afara registrului.

Vezi și Tichete de masă 2025 – cum se acordă beneficiul extra salarial. De ce trebuie înregistrat în Reges – Online, ce câștigă angajatul!

Procedura corectă de acordare

Angajatorii trebuie să acorde tichetele de masă prin intermediul operatorilor autorizați, în baza unui contract de furnizare a acestui beneficiu. Tichetele pot fi acordate lunar, pe baza prezenței angajaților sau a altor criterii stabilite intern, dar aceste operațiuni se reflectă în evidențele contabile și nu în Revisal.

Pentru o transparență completă, companiile trebuie să păstreze documentele justificative care atestă acordarea tichetelor, astfel încât inspectorii ITM să poată verifica corectitudinea aplicării legislației.

Tichetele de masă rămân un beneficiu important pentru angajați, însă, din punct de vedere legal, nu trebuie incluse în Revisal. Înțelegerea corectă a cadrului legislativ și aplicarea procedurilor contabile adecvate asigură respectarea normelor și protejează atât angajatorul, cât și angajații.

Vezi și Tichete de masă 2025. Ce s-a schimbat, cine le primește și cât valorează acum?!