Tratamentul cosmetic ce este o inovație dermatologică pentru regenerarea și echilibrarea pielii. Ce beneficii are, conform cercetătorilor

De ani buni, lupta cu acneea mi-a modelat nu doar pielea, ci și încrederea în mine. Oricât de atentă eram cu rutina de îngrijire, oricâte tratamente încercam, senzația că nu reușesc să-mi țin sub control tenul mă frustra constant.

Așa am ajuns la Illuma Clinique, unde am descoperit DermalInfusion, un tratament non-invaziv care promite să curețe, să hidrateze și să revitalizeze pielea într-un mod vizibil chiar de la prima ședință.

Primele impresii și așteptările înainte de tratament

Recunosc că eram sceptică. Într-o piață plină de promisiuni „miraculoase”, am învățat să privesc cu prudență orice tratament care garantează rezultate rapide. Totuși, reputația clinicii Illuma și profesionalismul echipei m-au convins să ofer o șansă acestei proceduri. În timpul consultației, specialistul cosmetician mi-a explicat cu răbdare că DermalInfusion nu este un simplu tratament cosmetic, ci o procedură dermatologică avansată, cu acțiune simultană de exfoliere, extracție și infuzare a pielii cu seruri adaptate nevoilor mele.

Am aflat că tehnologia folosește un aplicator patentat, cu o cameră pneumatică ce creează o aspirație delicată în buclă închisă. În timp ce impuritățile sunt extrase, pielea este imediat infuzată cu substanțe active — un proces complet controlat, precis și sigur. Specialista mi-a explicat că serurile pot fi personalizate în funcție de problemele specifice ale tenului: acnee, pori dilatați, pete pigmentare sau riduri fine. În cazul meu, accentul s-a pus pe curățare profundă și echilibrarea secreției de sebum.

Înainte de a începe procedura, mi s-a spus că durata variază între 45 de minute și o oră, în funcție de zona tratată. Niciun pas nu s-a făcut în grabă — iar această atenție la detalii mi-a oferit încredere că pielea mea este pe mâini bune.

Cum a decurs experiența

În timpul tratamentului, senzațiile au fost surprinzător de plăcute. Simțeam o ușoară aspirație combinată cu o exfoliere fină, fără disconfort real. Aparatul folosea un vârf de diamant, responsabil de îndepărtarea celulelor moarte, în timp ce serul personalizat îmi hidrata pielea în profunzime. Totul s-a desfășurat cu o precizie care m-a făcut să simt că fiecare por primește atenția necesară.

După aproximativ o oră, pielea mea arăta vizibil mai curată, mai luminoasă și, cel mai important, mai calmă. Roșeața ușoară care apăruse imediat după procedură a dispărut complet în câteva ore, iar textura pielii era netedă, uniformă. Am fost sfătuită să evit soarele pentru câteva zile și să folosesc o cremă hidratantă blândă pentru a menține rezultatele.

Deși tratamentul nu necesită perioadă de recuperare, efectul său a fost imediat vizibil. Pielea mea părea mai plină, mai hidratată, iar senzația de „piele grea” și congestionată dispăruse complet.

Rezultate vizibile și o nouă perspectivă asupra îngrijirii pielii

La câteva zile după tratament, am realizat că pielea mea nu doar arăta mai bine, ci și reacționa diferit la produsele de îngrijire zilnică. Serurile și cremele păreau să se absoarbă mai eficient, iar inflamațiile cauzate de acnee s-au redus considerabil. Efectul de volumizare al pielii, despre care mi se spusese că durează până la 72 de ore, a fost cu siguranță real, dar ce m-a surprins cel mai mult a fost luminozitatea generală a tenului.

De obicei, după tratamentele cosmetice mai intense, pielea mea devenea sensibilă și predispusă la iritații. De data aceasta, însă, nu am avut nicio reacție neplăcută. Disconfortul a fost minim, iar senzația generală a fost una de prospețime.

Ceea ce m-a convins să continui procesul la Illuma Clinique a fost nu doar calitatea tratamentului, ci și modul în care personalul m-a făcut să mă simt. Acolo, timpul chiar pare să încetinească. Nimeni nu se grăbește, nimeni nu te tratează ca pe o simplă programare din listă. Fiecare pas este explicat, fiecare întrebare primește un răspuns sincer.

Mi s-a recomandat un plan personalizat de întreținere, care include ședințe regulate de DermalInfusion, pentru ca rezultatele să se stabilizeze și să se mențină pe termen lung. Întregul proces este gândit nu doar pentru frumusețea pielii, ci și pentru echilibrul tău interior.

Dermalinfusion: ce arată studiile științifice despre eficiență și siguranță

Și ca să nu vorbesc doar din experiență, fac și un rezumat detaliat al studiilor științifice despre tratamentul cosmetic Dermalinfusion.

Așadar, tratamentul cosmetic Dermalinfusion (denumit în prezent și DiamondGlow) este o tehnologie de îngrijire facială non-invazivă care combină exfolierea, extracția și infuzia de seruri active într-o singură procedură. Este promovată ca o alternativă mai avansată la microdermabraziune, având scopul de a îmbunătăți textura pielii, hidratarea, uniformitatea tonului și luminozitatea tenului.

Cele mai noi cercetări provin în special din ultimii ani și sunt publicate în reviste de dermatologie estetică. În 2023, Makino și colaboratorii au realizat un studiu deschis, desfășurat pe o perioadă de 12 săptămâni, pe 27 de participanți care au primit tratamente combinate cu un ser conținând cinci forme de acid hialuronic. Cercetătorii au observat îmbunătățiri semnificative ale hidratației, texturii și aspectului general al pielii, măsurate atât vizual, cât și cu instrumente precum corneometrul și TEWL. Efectele s-au menținut până la finalul studiului.

Un alt studiu, publicat în Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology de Goberdhan și colegii (2023), a analizat combinația DiamondGlow cu produse de îngrijire aplicate acasă. Participanții au raportat ameliorări ale uscăciunii, luminozității și fotodeteriorării pielii la doar 72 de ore după tratament. În 2024, același grup de autori (Goberdhan et al., Journal of Cosmetic Dermatology) a publicat un nou studiu privind tratamentul hiperpigmentării (melasmă și hiperpigmentare postinflamatorie) printr-un protocol de 6 ședințe DiamondGlow în 12 săptămâni. Rezultatele au arătat o reducere vizibilă a petelor pigmentare și o satisfacție crescută în rândul participanților.

O altă cercetare, realizată de Huang și colaboratorii (2024), a evaluat eficiența procedurii cosmetice combinate cu un ser cu factori de creștere TNS A+. Rezultatele au indicat îmbunătățiri în semnele fotoîmbătrânirii și o toleranță excelentă.

Unul dintre primele studii clinice publicate despre tehnologia anterioară, SilkPeel Dermalinfusion, este cel semnat de Bhatia, Hsu și Hantash (2014) în Journal of Drugs in Dermatology. Autorii au folosit infuzia de decapeptid-12 pentru a trata hiperpigmentarea postinflamatorie la pacienți cu fototipuri cutanate închise. Ei au concluzionat că metoda accelerează clarificarea pigmentului, însă au menționat că rezultatele provin dintr-un studiu mic și nerandomizat, cu valoare exploratorie.

Studiile publicate între 2014 și 2024 sugerează că Dermalinfusion/DiamondGlow este un tratament eficient, sigur și bine tolerat, cu beneficii vizibile pentru hidratare, strălucire și uniformizarea pielii.

Concluzie

Dacă te gândești să încerci acest tip de tratament, e important să consulți un dermatolog care să evalueze tipul tău de piele și să stabilească dacă Dermalinfusion este potrivit pentru nevoile tale specifice.

Dacă te confrunți cu probleme precum acneea, porii dilatați sau tenul tern, îți pot spune din propria experiență că DermalInfusion nu este doar un tratament, ci o formă de redescoperire a propriei pieli. E genul de procedură care nu promite miracole, dar le oferă treptat, prin consecvență, atenție și profesionalism.

Pentru mine, acesta a fost începutul unui proces de vindecare, nu doar la suprafață, ci în profunzime — un pas spre o relație mai bună cu mine însămi și cu imaginea din oglindă.