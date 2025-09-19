INTERVIU Alexandra Crâșmaru, CEO Illuma Clinique – despre antreprenoriatul feminin și leadershipul în estetică medicală

În inima Bucureștiului s-a născut un spațiu care redefinește ideea de îngrijire estetică: Illuma Aesthetic Clinique. Fondată de Alexandra Crâșmaru, o profesionistă cu peste zece ani de experiență în industria farmaceutică, clinica a fost gândită ca o oază de calm și rafinament. Aici, medicina avansată și grija autentică se împletesc pentru a crea tratamente personalizate, menite să scoată la iveală frumusețea naturală. Nu e vorba doar despre proceduri, ci despre o experiență completă, în care timpul încetinește și atenția se îndreaptă către tine, cea care cauți echilibru între sănătate și estetică.

Într-un interviu recent acordat pentru Playtech, Alexandra Crâșmaru a povestit cum pasiunea pentru îngrijirea pielii și dorința de a aduce un impact real în viața oamenilor au transformat Illuma într-un reper al esteticii medicale din România. Fondatoarea a vorbit despre cum fiecare detaliu al clinicii – de la designul rafinat și tehnologiile de ultimă generație, până la felul în care echipa își întâmpină pacienții – reflectă o filosofie simplă: frumusețea nu se grăbește.

O viziune care pune omul în centrul fiecărui pas

Pentru Alexandra, Illuma nu este doar un business, ci o misiune personală. Ea crede că frumusețea autentică înseamnă să te reconectezi cu tine însăți, nu să urmărești perfecțiunea impusă de tendințe trecătoare. În clinica sa, pacientele nu vin doar pentru tratamente, ci pentru o adevărată pauză de respiro, o experiență care le redă încrederea și le reamintește cât de important este să-și acorde timp. Această abordare a transformat Illuma Clinique într-un loc unde știința medicală de top și grija feminină se completează perfect, iar fiecare vizită devine o ocazie de redescoperire a propriului echilibru.

Interviul cu Playtech dezvăluie nu doar parcursul profesional al Alexandrei Crâșmaru, ci și filosofia care stă la baza succesului Illuma Clinique: un respect profund pentru frumusețea naturală, susținut de tehnologii inovatoare și de o echipă care tratează fiecare pacientă ca pe un invitat special.

INTERVIU Alexandra Crâșmaru, CEO Illuma Clinique

Introducere personală și începuturile Illuma Clinique

Playtech: Ce moment sau experiență personală a declanșat dorința ta de a fonda Illuma Clinique?

Alexandra: A pornit dintr-o nevoie foarte personală: îmi doream, ca pacient, o clinică de dermatologie estetică în care să merg cu drag, cu medici foarte buni, tehnologie de ultimă generație, dar și cu o atmosferă caldă, relaxantă, în care să mă simt în siguranță și răsfățată. Cum nu am găsit acel loc în București, am decis să-l construiesc eu. De aici a început Illuma Clinique, din pasiunea pentru sănătatea și frumusețea pielii și din convingerea că experiența pacientului e la fel de importantă ca rezultatul medical.

Playtech: Cum ți-a influențat experiența de peste 10 ani în industria farmaceutică decizia de a intra în antreprenoriat?

Alexandra: Anii petrecuți în pharma mi-au dat disciplină, rigoare și o înțelegere profundă a siguranței, calității și a felului în care trebuie construită încrederea cu pacientul. Acolo am învățat să gândesc clinic traseul pacientului și să tratez tehnologia ca pe un partener. Așa că am aplicat firesc atunci când am pornit Illuma Clinique în protocoale clare, selecție atentă a echipamentelor, informare onestă și o cultură a prevenirii și nu a tratării.

Playtech: Ai deschis clinica în plină pandemie. Care au fost cele mai mari provocări din acea perioadă și cum le-ai depășit?

Alexandra: În 2020, când a început pandemia, noi aveam investițiile făcute și clinica pregătită. Pandemia a adus incertitudine, restricții, blocaje logistice și a suspendat aproape orice interacțiune fizică. Am ales să merg înainte, cu planuri de siguranță stricte, comunicare constantă și un efort mai mare în educație și marketing digital, astfel încât oamenii să înțeleagă măsurile noastre și să se simtă protejați. Paradoxal, perioada pandemiei a accelerat interesul pentru îngrijirea pielii și pentru soluții minim invazive cu recuperare rapidă, ceea ce ne-a ajutat să creștem încă din primii ani.

Antreprenoriatul feminin și leadershipul în estetică medicală

Playtech: Cum ai simțit că este perceput antreprenoriatul feminin în România și ce bariere ai întâlnit în drumul tău?

Alexandra: Cred că femeile construiesc excelent în health & beauty tocmai pentru că sunt mari consumatoare ale acestor servicii și înțeleg intim nevoile reale ale pieței. Pasiunea și empatia devin avantaje competitive, nu „soft skills”. Bariere cred că sunt uneori, prejudecata că emoția nu are loc în business și că „premium” înseamnă doar preț, nu și standard.

Playtech: Care sunt calitățile esențiale ale unui lider în domeniul esteticii medicale și cum le-ai cultivat de-a lungul timpului?

Cred că un lider în estetica medicală trebuie să fie, înainte de toate, un model de integritate. În acest domeniu este esențial să păstrezi onestitatea și să pui mereu siguranța pacientului pe primul loc. În același timp, este nevoie de viziune atunci când alegi direcția clinicii sau investești în tehnologii noi, pentru că nu tot ce este la modă este neapărat și util. O altă calitate fundamentală este abilitatea de a conduce prin oameni, să știi să alegi profesioniști valoroși, să-i motivezi și să creezi un mediu în care să se simtă apreciați și provocați să evolueze.

Playtech: Cum îți motivezi echipa și cum creezi un mediu de lucru în care oamenii să rămână dedicați și inspirați?

Alexandra: Selectez oameni foarte buni profesional, dar și cu „chemare” pentru relația cu pacientul. Investesc în formare, le ofer context să strălucească, nu doar sarcini, iar în clinică păstrăm standarde înalte, dar un climat cald și colaborativ. Oamenii rămân unde simt sens, progres și respect. La Illuma, diferențiatorul numărul 1 este, de fapt, echipa.

Inovație și tendințe în estetica medicală

Playtech: Ce inovații recente consideri că au schimbat radical estetica medicală și cum le-ai integrat la Illuma Clinique?

Alexandra: În ultimii ani, tehnologia a dus estetica medicală la un cu totul alt nivel. Laserele moderne, aparatele cu ultrasunete sau radiofrecvență au schimbat radical modul în care putem îngriji pielea și corpul, pentru că ne dau rezultate vizibile, dar cu recuperare foarte scurtă. Practic, pacienții pot veni la tratament și a doua zi să își reia viața normal, fără să simtă că trec printr-o intervenție grea. La Illuma, am adus exclusiv echipamente de top, cele mai bune de pe piață, și am investit în trainingul echipei pentru ca fiecare procedură să fie făcută corect și responsabil. Îmi place să cred că tocmai acest echilibru între tehnologie și grijă pentru pacient face diferența și îi face pe oameni să revină cu încredere la noi.

Playtech: Cum vezi evoluția procedurilor non-invazive în următorii ani și ce impact crezi că vor avea asupra industriei?

Alexandra: Procedurile non-invazive nu mai sunt doar o tendință, ele au devenit deja norma în estetica medicală. Pacienții își doresc rezultate vizibile și naturale, fără perioade lungi de recuperare și fără intervenții care să le schimbe radical fizionomia. Impactul asupra industriei se vede deja, clinicile care pun accent pe naturalețe, pe prevenție și pe tratamente cu downtime minim sunt cele care câștigă încrederea oamenilor. Eu văd această evoluție ca pe o confirmare că am ales direcția corectă la Illuma, încă de la început, aceea de a oferi soluții sigure, moderne și cât mai aproape de frumusețea autentică a fiecărui pacient.

Playtech: În ce măsură cerințele pacienților influențează decizia de a introduce noi tehnologii și tratamente?

Alexandra: Pacienții au un rol foarte important în direcția pe care o luăm, pentru că ei sunt cei care trăiesc experiența. Dar asta nu înseamnă că aducem imediat orice este „la modă”. Rolul nostru este să ascultăm, să înțelegem ce își doresc și apoi să filtrăm totul prin criteriul siguranței și al eficienței reale. De multe ori, pacienții întreabă de tratamente pe care le-au văzut pe rețele sociale sau în presa internațională. Atunci, datoria noastră este să le explicăm ce merită încercat și ce nu are încă fundament medical solid. La Illuma, am ales întotdeauna să introducem doar acele tehnologii care aduc un beneficiu real și de durată.

Strategii de brand și marketing în estetica medicală

Playtech: Cum ai construit identitatea Illuma Clinique pentru a transmite încredere și profesionalism încă de la început?

Alexandra: De la început mi-am dorit ca Illuma să fie mai mult decât un loc unde vii pentru o procedură estetică. Am vrut să fie o experiență completă, în care profesionalismul medicilor să fie dublat de o atmosferă caldă și primitoare. Identitatea clinicii s-a construit în jurul ideii de încredere. Am investit în echipamente de top, am ales o echipă cu experiență și am comunicat mereu transparent, fără promisiuni exagerate. Cred că ceea ce ne-a ajutat să câștigăm încrederea pacienților încă de la început a fost faptul că am pus sănătatea pielii și naturalețea rezultatelor înaintea oricăror trenduri sau promisiuni comerciale.

Playtech: Cât de importantă este comunicarea online și social media pentru creșterea unei clinici de estetică medicală?

Alexandra: Este esențială! Trăim într-o eră în care pacienții se informează online înainte de a lua orice decizie. Caută recenzii, se uită la testimoniale, verifică site-uri și conturi de Instagram. Pentru Illuma, social media a fost și este un canal prin care putem să arătăm cine suntem cu adevărat, să educăm, să explicăm procedurile, să împărtășim experiențe reale ale pacienților și să construim încredere. Dincolo de marketing, pentru mine social media este și un mod de a fi aproape de comunitate și de a înlătura temerile firești pe care oamenii le au atunci când se gândesc la o procedură estetică.

Playtech: Ce greșeli de marketing ai văzut în acest domeniu și cum ai evitat să le repeți?

Alexandra: Am văzut multe clinici care promit rezultate miraculoase, rapide și fără niciun risc. Cred că asta este cea mai mare greșeală, pentru că setează așteptări nerealiste. O altă greșeală este lipsa unei identități clare, comunicări vizuale haotice sau mesaje care se schimbă de la o lună la alta, în funcție de trend. Eu am evitat aceste lucruri alegând de la început o direcție clară și consecventă. Noi comunicăm realist, explicăm beneficiile și limitele fiecărui tratament și punem mereu accent pe calitate și siguranță. Chiar dacă uneori asta înseamnă să nu fim „spectaculoși” în online, prefer să fim sinceri și să construim pe termen lung.

Playtech: Cum îți adaptezi mesajele și strategia de brand pentru a răspunde atât nevoilor pacienților fideli, cât și celor noi?

Alexandra: Pacienții fideli au nevoie de continuitate și de grijă constantă. Pentru ei, construim protocoale personalizate și le oferim soluții de întreținere pe termen lung, astfel încât să se simtă în permanență susținuți. În același timp, pacienții noi vin cu multe întrebări și, de multe ori, cu rețineri. Aici intervine partea de educație. Prin comunicarea noastră online, dar și prin consultațiile inițiale, încercăm să le arătăm pas cu pas ce înseamnă traseul complet, de la evaluare până la rezultate. Practic, pentru unii oferim siguranța unei relații de durată, iar pentru ceilalți deschidem ușa către o experiență în care încrederea se construiește din primul contact.

Viziune și planuri de viitor

Playtech: Care sunt tendințele actuale în estetica medicală pe care le consideri relevante și pe care vrei să le aduci la Illuma Clinique?

Alexandra: Estetica medicală trece printr-o transformare importantă, iar tendințele care se conturează în prezent reflectă tot mai mult dorința pacienților de naturalețe și de soluții personalizate. Procedurile minim invazive, care stimulează mecanismele proprii de regenerare ale pielii și oferă rezultate vizibile cu timpi de recuperare reduși, câștigă tot mai mult teren. În paralel, tehnologia devine un aliat indispensabil, nu doar în tratamente, ci și în diagnosticare și evaluare, ceea ce ne permite să adaptăm fiecare protocol la nevoile individuale ale pacientului.

O altă direcție puternică este accentul pe prevenție pentru că tot mai mulți pacienți înțeleg importanța menținerii sănătății pielii pe termen lung, nu doar corectarea problemelor atunci când apar. La Illuma Clinique, toate aceste tendințe se regăsesc deja în filosofia noastră, alegem tehnologii validate științific, construim planuri de tratament personalizate și încurajăm pacienții să vadă estetica medicală ca pe un parteneriat de durată cu propriul corp.

Playtech: Unde îți dorești să fie Illuma Clinique peste 5 ani și ce planuri ai pentru dezvoltarea brandului?

Alexandra: Îmi doresc ca Illuma să fie, peste cinci ani, un reper nu doar în București, ci și la nivel național. Vreau să ne extindem, dar fără să pierdem ceea ce ne face speciali, echipa de medici dedicați, atenția la detalii și relația apropiată cu pacienții. Vreau să rămânem fideli promisiunii de a oferi tratamente sigure, personalizate și rezultate naturale, indiferent cât de mult ne vom dezvolta. Plănuim să aducem în portofoliu și mai multe soluții din zona de prevenție și wellbeing, pentru că eu cred că estetica medicală nu mai înseamnă doar frumusețe, ci și grijă pe termen lung pentru sănătatea pielii și pentru starea de bine a fiecăruia. Visul meu este ca Illuma să fie recunoscută ca un brand care inspiră încredere și oferă pacienților o experiență completă, nu doar o procedură.