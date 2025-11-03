Transfer dosar pensie. Ce faci când schimbi domiciliul

Schimbarea domiciliului poate părea un pas simplu, însă pentru pensionari implică o serie de proceduri administrative importante, mai ales atunci când mutarea se face dintr-un județ în altul sau între județ și Capitală. În astfel de cazuri, dosarul de pensie trebuie transferat către casa de pensii din raza noului domiciliu. Procesul este reglementat clar de lege și, deși birocratic, este relativ ușor de urmat dacă se cunosc pașii necesari.

Cui te adresezi pentru transferul unui dosar de pensie?

Primul pas este ca pensionarul să se adreseze casei teritoriale de pensii în evidența căreia se află în prezent dosarul. Aceasta este instituția care deține actele, calculele și istoricul privind pensia, iar de acolo începe procedura de transfer către noua casă de pensii.

Pentru a solicita transferul, pensionarul trebuie să depună un dosar simplu, care să conțină următoarele documente:

o cerere de transfer al drepturilor de pensie către noul județ;

o copie a actului de identitate, care să ateste noua adresă de domiciliu;

un talon de pensie (cel mai recent).

Aceste documente pot fi depuse direct la ghișeu sau trimise prin poștă, în funcție de regulile locale ale fiecărei case teritoriale de pensii.

Simplificarea procedurii prin Legea nr. 9/2023

O modificare importantă a apărut odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 9/2023, care elimină obligativitatea pensionarilor de a aduce copii ale documentelor originale. Potrivit noilor reglementări, instituțiile publice sunt obligate să fotocopieze gratuit documentele prezentate în original.

Astfel, pensionarii nu mai trebuie să suporte costuri suplimentare și nici să alerge pentru xerocopii, ceea ce face procedura mai accesibilă, mai ales pentru persoanele vârstnice.

Ce urmează după depunerea cererii

După depunerea documentelor, casa teritorială de pensii care primește cererea are obligația să verifice dosarul administrativ și să valideze punctajul mediu anual al pensionarului. După această etapă, dosarul este transferat oficial către noua casă de pensii, care preia responsabilitatea calculului și a plății pensiei.

Este important de știut că, potrivit procedurilor de comunicare la plată, casa de pensii care a deținut anterior dosarul continuă să plătească pensia încă trei luni calendaristice de la data transferului. Plata se face, în această perioadă de tranziție, prin mandate poștale la noua adresă de domiciliu, pentru a nu exista întreruperi în primirea banilor.

Un proces administrativ mai prietenos

Transferul dosarului de pensie este o etapă firească atunci când o persoană își schimbă domiciliul, iar legea încearcă să simplifice cât mai mult acest demers. Prin digitalizarea și uniformizarea procedurilor, dar și prin eliminarea obligativității copiilor, statul face pași către o administrație mai eficientă.

În concluzie, pensionarii care se mută într-un alt județ trebuie doar să anunțe casa de pensii actuală, să depună cererea și documentele necesare. De acolo, sistemul funcționează automat, asigurând continuitatea plății pensiei și în noua localitate. Astfel, procesul de transfer al dosarului de pensie devine mai simplu, mai sigur și, cel mai important, fără stres pentru beneficiari.