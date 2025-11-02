Ultima ora
Ce pensie are un român cu 40 de ani de vechime și salariu de 5.000 lei brut. Simulare de calcul

Social
Ce pensie are un român cu 40 de ani de vechime și salariu de 5.000 lei brut. Simulare de calcul
FOTO: colaj Playtech.ro

Mulți români se întreabă ce pensie vor primi după o viață întreagă de muncă. Formula de calcul, schimbată în urmă cu un an, este menită să aducă mai multă echitate între pensionari și să recompenseze perioadele lucrate efectiv, dar și contribuțiile plătite de fiecare persoană.

Cum se calculează pensia potrivit legislației

Pensia publică din România se calculează în baza unei formule care ține cont de punctele de pensie acumulate de-a lungul întregii cariere și de valoarea punctului de referință (VPR). Formula este următoarea: Pensia = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR).

Fiecare an de muncă adaugă puncte, în funcție de contribuțiile realizate. Se ia în calcul raportul dintre salariul brut al persoanei și salariul mediu brut pe economie din fiecare lună lucrată. Un punct de pensie se acordă pentru o perioadă în care salariul a fost egal cu media națională. De la 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referință (VPR) este de 81 lei, conform legii.

Stagiul complet de cotizare și condițiile pentru pensionare

Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să îndeplinească două condiții principale:

  • vârsta standard de pensionare: 65 de ani pentru bărbați și, treptat, 63 de ani pentru femei;
  • stagiul complet de cotizare: 35 de ani.

Cei care au contribuit mai puțin de 15 ani nu pot obține pensie pentru limită de vârstă, dar pot primi indemnizație socială pentru pensionari, dacă îndeplinesc condițiile legale.

Simulare de calcul

Ce pensie încasezi pentru un salariu brut de 5.000 lei și 40 de ani vechime? Presupunem un român care a avut, în medie, un salariu brut de 5.000 lei/lună în ultimul timp și a lucrat vreme de 40 de ani, contribuind fără întreruperi. Pentru o simulare aproximativă, considerăm că salariul mediu brut pe economie a fost, în medie, 6.500 lei (valoare orientativă pentru ultimii ani).

Raportul dintre cele două salarii este: 5.000 / 6.500 = 0,77 puncte de pensie pe an.

Pe parcursul a 40 de ani de cotizare, persoana acumulează: 0,77 × 40 = 30,8 puncte de pensie.

Aplicând formula actuală: Pensia = 30,8 × 81 lei = 2.494,8 lei/lună.

Astfel, un român cu 40 de ani vechime și un salariu brut de 5.000 lei ar urma să primească o pensie de aproximativ 2.500 lei net.

Factori care pot modifica valoarea pensiei

  • Bonusuri pentru vechime – noua lege oferă puncte suplimentare pentru perioadele lucrate peste 25 de ani.
  • Ani necontributivi asimilați – studiile superioare, serviciul militar sau perioadele de concediu de creștere a copilului pot adăuga puncte.
  • Creșteri viitoare ale VPR – pensiile vor fi recalculate anual, în funcție de rata inflației și creșterea salariului mediu brut.

Deși o pensie de 2.500 lei poate părea modestă comparativ cu veniturile active, aceasta reflectă contribuțiile reale ale unui angajat care a avut un salariu mediu și o carieră îndelungată.

