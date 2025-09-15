Transfăgărășanul ar putea avea acces doar cu taxă. Cum vor fi folosiți banii strânși

Autoritățile discută posibilitatea introducerii unei taxe de acces pe Transfăgărășan, fondurile colectate urmând să fie direcționate către amenajarea parcărilor, reglementarea comerțului stradal și dezvoltarea unui turism de calitate.

Taxă pe Transfăgărășan?

În prezent, zona Bâlea Lac se confruntă cu aglomerări de mașini, parcări improvizate, mizerie, dezorganizare și kitsch, dar și cu problema urșilor atrași de gunoaie.

„O resistematizare a zonei Bâlea Lac necesită fonduri importante, care momentan nu au o sursă de finanțare. Fiind un drum național, aflat în proprietatea statului, trebuie analizate pârghiile legale pentru a impune o taxă. În multe destinații similare din Europa există acces controlat, ceea ce limitează traficul și oferă resurse pentru investiții”, a explicat Alin Chipăilă, președintele Asociației Județene de Turism Sibiu, citat de Turnul Sfatului.

„Turismul de masă de la Bâlea Lac trebuie reașezat”

Ideea impunerii unei taxe cei care vor să tranziteze Transfăgărășanul este susținută și de Ciprian Ștefan, director al Muzeului ASTRA din Sibiu: „Turismul de masă de la Bâlea Lac trebuie reașezat. Când mergi pe Transfăgărășan vezi doar o adunătură de tarabe. Dacă nu impunem reguli clare privind peisajul cultural, zona riscă să fie distrusă. Este un haotism urban care trebuie reparat”.

Taxa ar putea fi introdusă într-un regim special, având în vedere că drumul este deschis doar câteva luni pe an.