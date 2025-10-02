Circulaţia pe Transalpina, oprită din cauza vremii nefavorabile. Este iarnă în toată regula. Foto

Circulaţia pe Transalpina este suspendată începând de joi, aceasta fiind a doua oară în această săptămână când se ia o astfel de măsură din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Circulaţia pe Transalpina a fost oprită

Începând de astăzi, 2 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră pe DN 67C (Transalpina) a fost oprită temporar din cauza ninsorilor. Măsura vizează tronsonul kilometric 34+800 – 59+800, între localitatea Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), a anunţat Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

„Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă), începând de astăzi, 02 octombrie, ora 09.00, circulaţia rutieră va fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea)”, precizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Reluarea traficului va fi posibilă doar în momentul în care condiţiile meteo se vor îmbunătăţi. Pe acelaşi tronson, circulaţia fusese deja oprită până miercuri dimineaţă, din cauza viscolului şi a poleiului.

Potrivit meteorologilor, de joi până sâmbătă seară sunt prognozate temperaturi scăzute, ploi însemnate şi ninsori la munte. Jumătatea de sud a ţării se va afla sub avertizări de precipitaţii abundente şi rafale de vânt, iar la altitudini de peste 1.500 de metri stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30–40 de centimetri.