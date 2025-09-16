Traian Băsescu, mesaj ironic pentru ambasadorul Rusiei după trimiterea în judecată a lui Georgescu și Potra: „Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN”

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un mesaj ironic la adresa ambasadorului Federației Ruse la București, în contextul în care Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și a grupării de mercenari conduse de Horațiu Potra. Dosarul, instrumentat de procurorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, vizează acuzații grave de tentativă de destabilizare a României, implicând arme, bani și acțiuni de tip paramilitar. Declarația fostului președinte vine ca o reacție la valul de informații și acuzații apărute odată cu finalizarea rechizitoriului și reprezintă o critică directă la adresa poziției ambasadei ruse în România.

Mesajul ironic al lui Traian Băsescu

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, fostul șef al statului a comentat dur situația creată de trimiterea în judecată a lui Georgescu și a grupării conduse de Potra.

„Cum stăm cu aroganţa, Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări. Potra, Georgescu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României. Ce să zicem domnule ambasador… fugiţi la Parchetul General că aveţi un OZN”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

Mesajul său face trimitere la informațiile apărute în dosar privind resursele descoperite de anchetatori, dar și la posibilele legături externe ale grupării. Ironia sa a atras rapid atenția opiniei publice și a generat numeroase reacții în mediul online.

Acuzații grave pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale și în trecut director al Institutului de Studii pentru Dezvoltarea Globală, a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicare de informații false.

Potrivit rechizitoriului, el ar fi participat la planificarea unor acțiuni violente care urmăreau deturnarea protestelor din București, izbucnite după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. În plus, este acuzat că a transmis în spațiul public mesaje false și instigatoare, cu scopul de a crea panică și de a slăbi încrederea populației în instituțiile statului.

„Călin Georgescu, fără antecedente penale, este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale)”, se precizează în documentele procurorilor.

Horațiu Potra, acuzat de acțiuni paramilitare

Horațiu Potra, cunoscut pentru implicarea sa în grupări paramilitare, este acuzat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, desfășurarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.

Anchetatorii susțin că Potra a coordonat activități menite să destabilizeze ordinea publică, iar gruparea sa a pregătit inclusiv utilizarea de arme și muniții. Dosarul face referire și la resursele financiare și logistice care ar fi fost puse la dispoziție pentru aceste acțiuni.

Procurorii care instrumentează dosarul

Investigația a fost coordonată de procurorii Marius Iacob, șef al Serviciului de urmărire penală, și Gheorghe Cornescu, din cadrul Serviciului de anchete speciale al Parchetului General. Ei au analizat probele strânse de anchetatori și au formulat rechizitoriul ce stă la baza procesului.

Conform actelor depuse, acțiunile celor inculpați s-ar fi derulat pe o perioadă extinsă, având ca obiectiv compromiterea stabilității politice și sociale.