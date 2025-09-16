Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat

Un dosar extrem de sensibil pentru securitatea națională a României a ajuns în atenția publicului. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și 21 de persoane asociate lui, printre care și Horațiu Potra, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Ancheta ridică semne de întrebare legate de modul în care grupuri paramilitare ar fi încercat destabilizarea țării după anularea primului scrutin prezidențial din 2024.

Dosarul și acuzațiile

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 pe 15 septembrie 2025. Călin Georgescu este acuzat de complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă continuată, și comunicarea de informații false. În urma schimbării încadrării juridice, acesta riscă între 5 și 10 ani de închisoare.

Alături de Georgescu, au fost trimiși în judecată și alți 21 de membri ai grupului, inclusiv liderul paramilitar Horațiu Potra. Procurorii susțin că grupul coordonat de Potra ar fi plănuit destabilizarea României în contextul anulării scrutinului prezidențial din decembrie 2024, cu scopul de a influența puterea de stat și ordinea constituțională.

Descoperiri ale anchetei

Investigațiile au scos la iveală un depozit de armament la locuința lui Potra din Mediaș. Autoritățile au găsit trei aruncătoare portative de grenade, cinci pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână, proiectile pentru lansatoare și peste 1 kg echivalent trotil, plus materiale de inițiere.

Procurorul general Alex Florența a declarat în martie 2025 că anchetatorii investighează și legăturile internaționale ale grupului, inclusiv întâlniri ale lui Potra la Moscova și transportul de arme și sume mari de bani în România, incluzând cei 3,3 milioane de euro descoperiți într-un seif.

Riscurile legale pentru Călin Georgescu

Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat că infracțiunea de acțiune împotriva ordinii constituționale este cea mai gravă dintre acuzațiile aduse lui Georgescu.

„Dintre acuzațiile aduse lui Călin Georgescu, este evident că cea de astăzi este cea mai gravă, cel puțin din prisma încadrării juridice. Într-adevăr, infracțiunea aceasta majoră, acțiune împotriva ordinii constituționale, este pedepsită, pe încadrarea care i se impută domnului Georgescu, cu închisoare de la 10 la 20 de ani. Dumnealui i se reține forma de săvârșire a infracțiunii ca tentativă, adică nu a fost dusă la bun sfârșit. Pedeapsa teoretică este la jumătate, între 5 și 10 ani de închisoare”, a spus avocatul.

Context și măsuri suplimentare

În prezent, Călin Georgescu se află sub control judiciar și i se interzice să posteze mesaje cu conținut rasist, legionaro-fascist sau antisemit. Decizia instanței a fost menținută ca definitivă pe 11 septembrie 2025. Ancheta continuă, autoritățile fiind preocupate de modul în care grupuri paramilitare ar putea influența procesul democratic și securitatea națională.