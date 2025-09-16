Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 11:08
de Vieriu Ionut

Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat

ACTUALITATE
Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu mercenarii lor, trimiși în judecată pentru tentativă la lovitură de stat

Un dosar extrem de sensibil pentru securitatea națională a României a ajuns în atenția publicului. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și 21 de persoane asociate lui, printre care și Horațiu Potra, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Ancheta ridică semne de întrebare legate de modul în care grupuri paramilitare ar fi încercat destabilizarea țării după anularea primului scrutin prezidențial din 2024.

Dosarul și acuzațiile

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 pe 15 septembrie 2025. Călin Georgescu este acuzat de complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă continuată, și comunicarea de informații false. În urma schimbării încadrării juridice, acesta riscă între 5 și 10 ani de închisoare.

Alături de Georgescu, au fost trimiși în judecată și alți 21 de membri ai grupului, inclusiv liderul paramilitar Horațiu Potra. Procurorii susțin că grupul coordonat de Potra ar fi plănuit destabilizarea României în contextul anulării scrutinului prezidențial din decembrie 2024, cu scopul de a influența puterea de stat și ordinea constituțională.

Vezi și:
Călin Georgescu, fotografiat alături de omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat de escrocherii împotriva mai multor antreprenori. Locul ales pentru întâlnirea controversată
Viceprimarul care și-a luat concediu medical pentru a pleca în vacanță cu primarul. Autoritățile s-au sesizat și au deschis o anchetă

Descoperiri ale anchetei

Investigațiile au scos la iveală un depozit de armament la locuința lui Potra din Mediaș. Autoritățile au găsit trei aruncătoare portative de grenade, cinci pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână, proiectile pentru lansatoare și peste 1 kg echivalent trotil, plus materiale de inițiere.

Procurorul general Alex Florența a declarat în martie 2025 că anchetatorii investighează și legăturile internaționale ale grupului, inclusiv întâlniri ale lui Potra la Moscova și transportul de arme și sume mari de bani în România, incluzând cei 3,3 milioane de euro descoperiți într-un seif.

Riscurile legale pentru Călin Georgescu

Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat că infracțiunea de acțiune împotriva ordinii constituționale este cea mai gravă dintre acuzațiile aduse lui Georgescu.

„Dintre acuzațiile aduse lui Călin Georgescu, este evident că cea de astăzi este cea mai gravă, cel puțin din prisma încadrării juridice. Într-adevăr, infracțiunea aceasta majoră, acțiune împotriva ordinii constituționale, este pedepsită, pe încadrarea care i se impută domnului Georgescu, cu închisoare de la 10 la 20 de ani. Dumnealui i se reține forma de săvârșire a infracțiunii ca tentativă, adică nu a fost dusă la bun sfârșit. Pedeapsa teoretică este la jumătate, între 5 și 10 ani de închisoare”, a spus avocatul.

Context și măsuri suplimentare

În prezent, Călin Georgescu se află sub control judiciar și i se interzice să posteze mesaje cu conținut rasist, legionaro-fascist sau antisemit. Decizia instanței a fost menținută ca definitivă pe 11 septembrie 2025. Ancheta continuă, autoritățile fiind preocupate de modul în care grupuri paramilitare ar putea influența procesul democratic și securitatea națională.

Furtuna Zack lovește și România. Județele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente, rafale de 120 km/h
Recomandări
Meta a scăpat pe internet din greșeală un clip cu noii săi ochelari inteligenți cu display și bandă de control
Meta a scăpat pe internet din greșeală un clip cu noii săi ochelari inteligenți cu display și bandă de control
Cum să dezactivezi efectele Liquid Glass pe iPhone după update-ul iOS 26, dacă nu te încântă opțiunea
Cum să dezactivezi efectele Liquid Glass pe iPhone după update-ul iOS 26, dacă nu te încântă opțiunea
Cum previi durerile de spate și afecțiunile musculo-scheletice la locul de muncă, conform experților
Cum previi durerile de spate și afecțiunile musculo-scheletice la locul de muncă, conform experților
Cât timp mai ai alături de Windows 10. Microsoft îți reamintește că suportul pentru programul de operare se încheie cât de curând
Cât timp mai ai alături de Windows 10. Microsoft îți reamintește că suportul pentru programul de operare se încheie cât de curând
Spionii nord-coreeni au folosit ChatGPT pentru a crea o legitimație militară falsă în Coreea de Sud. Cum a fost posibil, chiar dacă OpenAI are reguli clare în această privință
Spionii nord-coreeni au folosit ChatGPT pentru a crea o legitimație militară falsă în Coreea de Sud. Cum a fost posibil, chiar dacă OpenAI are reguli clare în această privință
Gigantul cu 2.000 de angajați care ar putea fi băgat în incapacitate de plată de ANAF. Cine este de vină pentru miza de 50 de milioane de lei
Gigantul cu 2.000 de angajați care ar putea fi băgat în incapacitate de plată de ANAF. Cine este de vină pentru miza de 50 de milioane de lei
Avertisment privind atacurile cu spyware care-i vizează pe cei care au iPhone. Ce se întâmplă cu gadgeturile Apple
Avertisment privind atacurile cu spyware care-i vizează pe cei care au iPhone. Ce se întâmplă cu gadgeturile Apple
Cheltuielile pentru începutul de an școlar cresc puternic în Europa Centrală și de Est, arată datele Revolut
Cheltuielile pentru începutul de an școlar cresc puternic în Europa Centrală și de Est, arată datele Revolut
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Playtech Știri
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Playtech Știri
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...