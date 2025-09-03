Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025 | 21:56
de Badea Violeta

Tragedie la Lisabona: trei morți și peste 20 de răniți după ce funicularul Gloria a deraiat VIDEO

Știri Externe
Funicularul din Lisabona a deraiat. Sursa foto: captura video/X

Un accident grav a avut loc miercuri, 3 septembrie, în Lisabona, după ce celebrul funicular Gloria a deraiat și s-a prăbușit pe unul dintre cele mai abrupte dealuri ale capitalei portugheze. Serviciile de urgență au raportat trei decese și peste 20 de persoane rănite, unele în stare gravă, iar autoritățile au blocat zona pentru intervențiile de salvare.

Trenulețul turistic iconic din Lisabona a deraiat

O fotografie realizată imediat după incident arată cabina funicularului, asemănătoare unui tramvai, aproape distrusă, cu geamurile sparte și structura metalică afectată.

”Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime. Nu avem cunoștință de niciun deces, dar abia ajungem la fața locului”, a declarat pentru Reuters Paulo Sousa, șeful echipei de pompieri din Lisabona.

Echipele de intervenție au evacuat pasagerii răniți și au acordat primul ajutor, în timp ce traficul din zonă a fost suspendat temporar.

Funicularul Gloria, un simbol al Lisabonei

Inaugurat la sfârșitul secolului XIX, funicularul Gloria reprezintă una dintre atracțiile emblematice ale Lisabonei, transportând zilnic mii de persoane între Piața Restauradores și cartierul Bairro Alto.

Vehiculul oferă o priveliște spectaculoasă asupra capitalei portugheze, fiind admirat atât de turiști, cât și de localnici pentru farmecul său istoric și panoramele de neegalat.

Deraierea sa a surprins întreaga comunitate, transformând un simbol turistic într-o scenă a dezastrului. Incidentul a stârnit șoc și emoție în rândul locuitorilor, iar autoritățile au mobilizat rapid echipele de salvare pentru a gestiona situația și a acorda primul ajutor victimelor.

Ancheta pentru stabilirea cauzelor

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a determina motivul deraierii funicularului. Printre ipotezele avansate se numără defecțiuni tehnice ale sistemului de frânare sau probleme de întreținere a infrastructurii.

Oficialii municipali au transmis condoleanțe familiilor victimelor și au declarat doliu local, în timp ce premierul Portugaliei urmează să facă o declarație oficială după evaluarea situației împreună cu echipele de intervenție.

Accidentul de la funicularul Gloria reprezintă una dintre cele mai grave tragedii recente din Lisabona, readucând în prim-plan discuții privind siguranța transportului public și a vehiculelor istorice. Comunitatea locală și turiștii sunt îndemnați să evite zona, iar autoritățile continuă să ofere suport victimelor și familiilor afectate.

