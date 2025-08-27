Accident cumplit pe Valea Oltului: 7 persoane implicate, un copil de 3 ani a murit, iar 6 au ajuns la spital

Un grav accident rutier s-a produs pe DN 7, în zona Bujoreni – Gura Văii, implicând două autoturisme și șapte persoane. Printre victime se afla un copil de trei ani, care a decedat din cauza rănilor severe. Traficul a fost blocat, iar autoritățile au intervenit prompt pentru salvarea victimelor.

Detalii despre accident

Accidentul a implicat două autoturisme, un Volvo și un Toyota, șoferul primei mașini fiind principalul vinovat, potrivit primelor cercetări. Din motive ce urmează a fi stabilite, acesta a lovit vehiculul din față, provocând rănirea gravă a șapte persoane.

Minorul, aflat în Volvo, nu era asigurat într-un scaun auto special și a suferit răni extrem de grave, inclusiv suspiciune de fractură craniană, care au dus la decesul său la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero, indicând faptul că alcoolul nu a fost un factor în producerea accidentului.

Intervenția autorităților

La fața locului s-au deplasat imediat forțele de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, care au utilizat autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, autospeciale de descarcerare și autospeciala SMURD.

De asemenea, au fost trimise trei ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic, pentru a acorda primul ajutor și transportul victimelor la unitățile medicale.

Echipajele au intervenit rapid pentru resuscitarea minorului, însă rănile acestuia s-au dovedit incompatibile cu viața. Celelalte șase persoane rănite au fost transportate la spital, două dintre ele în stare gravă.

Traficul a fost blocat pe DN 7

Accidentul a blocat complet traficul pe DN 7, autoritățile rutieră dirijând circulația pe rute alternative pentru a preveni ambuteiajele. Ulterior, traficul a fost reluat parțial, circulându-se alternativ în zona Bujoreni – Gura Văii.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite zona și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri. Incidentul evidențiază importanța folosirii scaunelor auto pentru copii și respectarea regulilor de circulație, prevenind tragedii similare pe drumurile publice.