„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
03 sept. 2025 | 09:01
de Diana Dumitrache

Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism pe DN 24C
Botoşani: Coliziune între un autocar şi un autoturism (Sursa foto: ISU)

Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineaţă pe DN 24C, în judeţul Botoşani, unde un autocar şi un autoturism s-au ciocnit. Conform primelor informaţii, în eveniment sunt implicate 15 persoane, dintre care patru au rămas încarcerate. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, iar circulaţia este complet blocată.

Botoşani: Coliziune între un autocar şi un autoturism

Update miercuri, ora 9:00. În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism și 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs.

Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la fața locului. Totodată, în sprijin s-a alocat și un elicopter SMURD.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani a transmis că accidentul s-a produs între localităţile Româneşti şi Dămideni.

„Din primele date, sunt implicate 15 persoane, dintre care patru ar fi încarcerate. Pentru gestionarea situaţiei, la faţa locului intervin o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o unitate de terapie intensivă mobilă, trei ambulanţe SMURD şi o autospecială destinată transportului persoanelor şi victimelor multiple”, au precizat reprezentanţii ISU.

În sprijin au fost trimise şi patru ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă. Planul Roşu de Intervenţie a fost activat la nivelul judeţului. Centrul Infotrafic a anunţat că traficul este oprit complet, urmând să fie reluat după ora 10:00.

