Trafic blocat pe Valea Oltului după un accident rutier. Un camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat

Circulația pe una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din țară a fost dată peste cap luni dimineață, 3 noiembrie, după ce încărcătura unui camion s-a vărsat pe carosabil. Traficul pe DN7 – Valea Oltului – a fost complet oprit, iar echipele de intervenție au acționat pentru degajarea drumului și reluarea circulației în siguranță. Incidentul s-a produs în zona Brezoi, județul Vâlcea, și a generat blocaje pe ambele sensuri de mers.

Ce s-a întâmplat pe Valea Oltului

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri ale DN7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, la kilometrul 206+300 de metri, în apropierea localității Brezoi.

Un autocamion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe carosabil, blocând drumul. Echipele DRDP Craiova au ajuns rapid la fața locului, acționând pentru curățarea carosabilului și eliberarea șoselei.

În astfel de situații, intervenția este adesea dificilă, din cauza încărcăturilor vrac care pot crea risc suplimentar pentru participanții la trafic și pot necesita utilaje speciale pentru colectare și curățare.

Traficul a fost redirecționat pe rute alternative, însă pentru șoferi, mai ales pe segmentul montan intens circulat de camioane și autoturisme, întârzierile au fost inevitabile.

Când va fi reluat traficul rutier

Autoritățile au precizat că reluarea circulației în condiții normale depinde de eliberarea completă a drumului și de verificările de siguranță. Angajații DRDP Craiova au lucrat pentru a îndepărta semințele de pe carosabil și pentru a asigura reintrarea traficului în parametri optimi.

Astfel de incidente apar frecvent pe Valea Oltului, una dintre rutele vitale pentru traficul comercial și turistic, iar blocajele pot produce efecte în lanț, afectând circulația în toată zona de tranzit între sudul și centrul țării.

Alte evenimente rutiere: patru răniți în Capitală

În timp ce pe Valea Oltului traficul a fost oprit, un alt accident rutier grav a avut loc duminică, 2 noiembrie, în București. Patru persoane au fost rănite pe Bulevardul Poligrafiei.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în jurul orei 13:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Poligrafiei.

”Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate două autovehicule. Din accident a rezultat rănirea a patru persoane care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.”

Brigada Rutieră a precizat că șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost ”zero”. Traficul a fost restricționat pe benzile 2 și 3, pe sensul către Piața Presei. Atât pe Valea Oltului, cât și în Capitală, șoferii au fost sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile autorităților.