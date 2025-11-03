Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 08:08
de Badea Violeta

Trafic blocat pe Valea Oltului după un accident rutier. Un camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat

ACTUALITATE
Trafic blocat pe Valea Oltului după un accident rutier. Un camion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat
Circulatie oprita pe Valea Oltului dupa un incident auto

Circulația pe una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din țară a fost dată peste cap luni dimineață, 3 noiembrie, după ce încărcătura unui camion s-a vărsat pe carosabil. Traficul pe DN7 – Valea Oltului – a fost complet oprit, iar echipele de intervenție au acționat pentru degajarea drumului și reluarea circulației în siguranță. Incidentul s-a produs în zona Brezoi, județul Vâlcea, și a generat blocaje pe ambele sensuri de mers.

Ce s-a întâmplat pe Valea Oltului

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri ale DN7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, la kilometrul 206+300 de metri, în apropierea localității Brezoi.

Un autocamion încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe carosabil, blocând drumul. Echipele DRDP Craiova au ajuns rapid la fața locului, acționând pentru curățarea carosabilului și eliberarea șoselei.

Vezi și:
O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă de urgență la spital
Cristi Chivu a anulat conferința de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal un bătrân cu mașina

În astfel de situații, intervenția este adesea dificilă, din cauza încărcăturilor vrac care pot crea risc suplimentar pentru participanții la trafic și pot necesita utilaje speciale pentru colectare și curățare.

Traficul a fost redirecționat pe rute alternative, însă pentru șoferi, mai ales pe segmentul montan intens circulat de camioane și autoturisme, întârzierile au fost inevitabile.

Când va fi reluat traficul rutier

Autoritățile au precizat că reluarea circulației în condiții normale depinde de eliberarea completă a drumului și de verificările de siguranță. Angajații DRDP Craiova au lucrat pentru a îndepărta semințele de pe carosabil și pentru a asigura reintrarea traficului în parametri optimi.

Astfel de incidente apar frecvent pe Valea Oltului, una dintre rutele vitale pentru traficul comercial și turistic, iar blocajele pot produce efecte în lanț, afectând circulația în toată zona de tranzit între sudul și centrul țării.

Alte evenimente rutiere: patru răniți în Capitală

În timp ce pe Valea Oltului traficul a fost oprit, un alt accident rutier grav a avut loc duminică, 2 noiembrie, în București. Patru persoane au fost rănite pe Bulevardul Poligrafiei.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în jurul orei 13:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Poligrafiei.

”Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate două autovehicule. Din accident a rezultat rănirea a patru persoane care au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.”

Brigada Rutieră a precizat că șoferii au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost ”zero”. Traficul a fost restricționat pe benzile 2 și 3, pe sensul către Piața Presei. Atât pe Valea Oltului, cât și în Capitală, șoferii au fost sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile autorităților.

Vin din nou ninsorile în România. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii în toată țara. De când scad temperaturile
Recomandări
S-a schimbat Codul Muncii, noi drepturi pentru angajați. Ce responsabilități și obligații au angajatorii la final de 2025
S-a schimbat Codul Muncii, noi drepturi pentru angajați. Ce responsabilități și obligații au angajatorii la final de 2025
Netflix lansează ultimul trailer al filmului „Frankenstein” regizat de Guillermo del Toro: un spectacol vizual care transformă Hollywoodul
Netflix lansează ultimul trailer al filmului „Frankenstein” regizat de Guillermo del Toro: un spectacol vizual care transformă Hollywoodul
Netflix pregătește o achiziție istorică: vrea să cumpere Warner Bros. și HBO. Ce ar însemna această mutare pentru abonați
Netflix pregătește o achiziție istorică: vrea să cumpere Warner Bros. și HBO. Ce ar însemna această mutare pentru abonați
Cum știi dacă te-a verificat cineva la Poliție, cine este responsabil. Când este ilegal și ce poți face în legătură cu asta
Cum știi dacă te-a verificat cineva la Poliție, cine este responsabil. Când este ilegal și ce poți face în legătură cu asta
Evenimentele importante care au avut loc pe 3 noiembrie de-a lungul istoriei: de la războaie și revoluții la descoperiri științifice și momente culturale
Evenimentele importante care au avut loc pe 3 noiembrie de-a lungul istoriei: de la războaie și revoluții la descoperiri științifice și momente culturale
Se poate cumula pensia militară cu salariul? Ce spune legea în 2025
Se poate cumula pensia militară cu salariul? Ce spune legea în 2025
Bula imobiliară din România se simte la chirii, iar 2025 a venit cu un avertisment important. Cum stăm față de realitatea din Europa
Bula imobiliară din România se simte la chirii, iar 2025 a venit cu un avertisment important. Cum stăm față de realitatea din Europa
Ce mașini și-au cumpărat românii în 2025, mai ales fără programul Rabla. Câți au optat pentru Dacia, care au fost alternativele populare
Ce mașini și-au cumpărat românii în 2025, mai ales fără programul Rabla. Câți au optat pentru Dacia, care au fost alternativele populare
Revista presei
Adevarul
De ce suntem percepuți ca fiind mai atractivi atunci când mâncăm usturoi? Ce alimente produc cele mai puțin sexy mirosuri
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 noiembrie 2025. Cum influențează astrele dragostea, cariera și sănătatea ta astăzi
Playtech Știri
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Playtech Știri
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...